Real Madrid anuncia promessa inglesa para próxima temporada

Enquanto observa, distante, a estremecida relação entre o Paris Saint-Germain e o atacante Kylian Mbappé, seu sonho há alguns anos, o Real Madrid continua o trabalho de reforçar o elenco, após uma temporada sem muito brilho. A equipe do técnico Carlo Ancelotti anunciou a contratação do meio-campista inglês Jude Bellinghan, de 19 anos. Os merengues, que nunca esconderam o interesse no jovem meia, que estava no Borussia Dortmund, da Alemanha, disputavam a promessa inglesa com o Liverpool de Jurgen Klopp.

Para ter Bellinghan no elenco em contrato de seis anos, o Real se dispôs a pagar cerca de 103 milhões de euros (aproximadamente R$ 541 milhões) aos alemães. No acordo entre as equipes, o Dortmund ainda poderá receber alguns milhões, em caso de metas batidas pelo meia, que se ganhou destaque na Copa do Catar-2022.

Formado na base do pequeno Birmingham City que joga a Segunda divisão na Inglaterra (EFL), a carreira de Bellinghan foi meteórica. Após uma temporada pela equipe, onde estreou com 16 anos entre os profissionais, o meio-campo foi para o Dortmund, que o contratou por 23 milhões de euros (R$ 120 milhões), em 2020. Na última temporada, além de boas apresentações com a seleção inglesa na Copa, teve seus melhores números na Bundesliga, com 14 gols e seis assistências. Foi a vez de chamar a atenção do Real.

Nas redes sociais, o atacante Vinicius Júnior deu boas vindas ao novo colega. “Bem vindo ao melhor time do mundo.”

A família Bellingham tem tido uma pós temporada movimentada. Ainda na Inglaterra, Jobe, irmão mais novo de Jude, começa a traçar caminho parecido. Destaque do Birmingham City na EFL, o meia de 17 anos está sendo negociado com Sunderland, que joga a mesma divisão. O acordo gira em torno das três milhões de libras (cerca de R$ 18 milhões).