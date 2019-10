A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira, 1º, com oito partidas. O Real Madrid, derrotado de forma impiedosa pelo PSG na estreia, entra em campo precisando vencer o Brugge, da Bélgica, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo Grupo A, às 13h55 (de Brasília). Às 16h, pelo grupo D, a Juventus também busca seu primeiro triunfo diante do Bayer Leverkusen, em Turim. O canal Esporte Interativo detém a exclusividade dos direitos e transmitirá as oito partidas desta terça em suas diversas plataformas (veja a lista completa abaixo).

O Real Madrid iniciou a caminhada em busca da 14ª taça com uma derrota por 3 a 0 em Paris. Já o Brugge divide a segunda posição da chave com o Galatasaray, depois de um empate sem gols na estreia. “O Real Madrid é um time que tem a obrigação de se classificar para as oitavas de final e por isso mesmo não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória neste jogo,não podemos adiar a nossa reação”, afirmou o técnico Zinedine Zidane na véspera. No outro jogo da chave, o Paris Saint-Germain, ainda sem Neymar, suspenso, busca embalar diante do Galatasaray na Turquia.

Após empatar por 2 a 2 com o Atlético de Madrid, a Juventus busca o primeiro triunfo em seu primeiro jogo como anfitrião, diante do Bayer Leverkusen na Allianz Stadium. “Não podemos perder a chance de ganhar em casa, pois podemos nos complicar se isso não acontecer. Se ganharmos todos os jogos na Itália as nossas chances de classificação aumentam de maneira considerável”, disse Maurizio Sarri, técnico da Juventus. No outro jogo da chave, o líder Lokomotiv encara o Atlético de Madri, em Moscou.

Pelo Grupo B, acontece um duelo interessante em Londres, entre Tottenham e Bayern de Munique. Os alemães lideram com três pontos e querem se distanciar na ponta da tabela de classificação. Os ingleses dividem a segunda posição com o Olympiacos, da Grécia, que visita o lanterna Estrela Vermelha, que ainda não conseguiu pontuar, na Sérvia.

Fechando o dia, pelo Grupo C, o Manchester City quer manter os 100% de aproveitamento em um choque de líderes com o croata Dínamo de Zagreb, na Inglaterra. Atalanta e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fazem o choque dos lanternas que não pontuaram em Bérgamo, na Itália.

Como assistir aos jogos da ª rodada da Champions League:

13h55

Real Madrid x Club Brugge – TNT, Ei Plus e Facebook do Esporte Interativo

Atalanta x Shakhtar Donetsk – Space e Ei Plus

16h

Galatasaray x PSG– Facebook do Esporte Interativo e Ei Plus

Tottenham x Bayern de Munique – Facebook do Esporte Interativo e Ei Plus

Estrela Vermelha x Olympiakos – Ei Plus

Manchester City x Dínamo Zagreb – Space e Ei Plus

Juventus x Bayer Leverkusen – TNT e Ei Plus

Lokomotiv Moscou x Atlético de Madrid – Ei Plus