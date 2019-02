Real é campeão do 1º turno; Messi faz 3 e Barça vence

O Real Madrid venceu por o Getafe por 3 a 0 no domingo e garantiu o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Espanhol depois de 19 rodadas. O Bola de Ouro Cristiano Ronaldo marcou dois gols e Gareth Bale fez o terceiro da equipe da capital espanhola. O Barcelona também venceu fora de casa: 4 a 0 sobre o La Coruña, com três gols de Lionel Messi. O brasileiro Sidnei marcou, contra, o quarto gol dos catalães. O Real Madrid terminou o turno com 45 pontos, um a mais que o Barcelona, e tem uma partida a menos, em função de sua participação no Mundial de Clubes no Marrocos.

Depois de descansar na quinta-feira, na partida contra o Elche, pela Copa do Rei, o trio ofensivo do Barcelona, formado por Messi, Luis Suárez e Neymar, voltou ao time titular e teve ótima atuação. O argentino, porém, roubou todas as atenções para si. Com duas assistências de Raktic e uma de Neymar, Messi marcou três vezes e chegou a 19 gols na competição – ainda distante do artilheiro Cristiano Ronaldo, que tem 28. Neymar é o terceiro na artilharia, com 12 gols.

Terceiro colocado, o Atlético de Madri também venceu na rodada: 2 a 0 sobre o último colocado Granada, com um gol de pênalti do croata Mario Mandzukic e outro de Raúl Garcia já no fim do jogo. O atual campeão tem 41 pontos. Em outra partida deste domingo, o Sevilla recuperou a 4ª colocação, que vale a última vaga na próxima Liga dos Campeões, ao derrotar o Málaga por 2 a 0, com gols de Carlos Bacca e de Denis Suárez.

(Com agência France-Présse)