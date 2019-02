Real atropela Bilbao e garante 32º título no Campeonato Espanhol

O Real Madrid sagrou-se Campeão Espanhol pela 32ª vez em sua história nesta quarta-feira, ao derrotar por 3 a 0 o Athletic Bilbao. Faltando duas rodadas para o fim da competição, o time da capital não pode mais ser alcançado pelo Barcelona, que tinha conquistado o título nas três últimas temporadas.

Na ‘Catedral’ de San Mames, os gols do Real foram marcados pelo argentino Gonzalo Higuaín, pelo alemão Mesut Özil e pelo português Cristiano Ronaldo, que se deu o luxo de perder um pênalti no início da partida.

Mais cedo nesta quarta-feira, em outra partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, prevista para janeiro mas adiada para este fim de temporada, o Barcelona atropelou o Málaga por 4 a 1, com três gols marcados pelo craque argentino Lionel Messi, o que exigia a vitória do Real para garantir o título.

Em Bilbao, o Real perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar aos 12 minutos de jogo, quando Cristiano Ronaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti após o juiz apitar uma mão de Javi Martinez dentro da área. CR7 chutou de ‘cavadinha’, mas o goleiro Iraizoz defendeu com o pé.

Aos 16, Higuaín abriu o placar ao receber um grande passe de Özil, que voltou a brilhar três minutos depois ao fazer o gol do 2 a 0, empurrando para as redes um cruzamento de Cristiano Ronaldo na segunda trave.

O português também deixou o seu aos 5 minutos do segundo tempo, anotando seu 44º gol da temporada, dois a menos que o artilheiro Lionel Messi (46).

Apesar de perder o título de Campeão Espanhol, o argentino entrou para a história ao se tornar o maior artilheiro de um clube europeu em uma única temporada, somando 68 gols com o Barcelona em todas as competições que disputou, quebrando o recorde do alemão Gerd Müller, que fez 67 com o Bayern em 1972-1973.

No Camp Nou, o zagueiro Carles Puyol abriu o placar aos 13 minutos de jogo, o venezuelano José Salomón Rondón empatou de cabeça aos 26, mas Messi decidiu a partida com seus três gols.

Dois deles foram marcados de pênalti, aos 35 do primeiro tempo e aos 14 da etapa final, e o terceiro, o quarto do Barça na partida, foi um golaço por cobertura, aos 19.

Entre os 68 gols que anotou nesta temporada em todas as competições que disputou com o Barça, o argentino soma 46 no Campeonato Espanhol, no qual lidera a artilharia com três a mais que o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Em outra partida disputada nesta quarta-feira, o Levante (5º) não tirou proveito da derrota do Málaga, que ocupa a quarta posição, a última que dá direito a uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, já que perdeu por 1 a 0 para Zaragoza (18º).

Atlético de Madri (6º) não saiu do empate por 1 a 1 com a Real Sociedad (14º).

Resultados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Terça-feira –

Getafe – Racing 1 – 1

Granada – Espanyol 2 – 1

Sporting – Villarreal 2 – 3

– Quarta-feira –

Atlético de Madri – Real Sociedad 1 – 1

Zaragoza – Levante 1 – 0

Mallorca – Rayo 1 – 0

Sevilla – Betis 1 – 2

Barcelona – Málaga 4 – 1

Athletic – Real Madrid 0 – 3

Valencia – Osasuna 4 – 0

Clasificação: