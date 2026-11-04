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Esporte

RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, na Alemanha, pela quarta rodada da Champions League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h38
LEIPZIG, GERMANY - FEBRUARY 13: General view inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2023/24 round of 16 first leg match between RB Leipzig and Real Madrid CF at Red Bull Arena on February 13, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images)
Red Bull Arena, em Leipzig (Maja Hitij - UEFA/UEFA/Getty Images)
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RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O RB Leipzig recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 4, às 17h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado pelo argentino Martín Demichelis, o RB Leipzig busca recuperação após um início irregular na competição europeia. A equipe alemã soma três pontos nas três primeiras rodadas, com uma vitória sobre o PSV Eindhoven e derrotas contra Como e Real Madrid, ambas por 4 a 1. Na Bundesliga, porém, o cenário é mais favorável. O clube ocupa a quarta colocação e chega embalado por uma vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 04.

Para o confronto diante de sua torcida, Demichelis terá problemas na montagem da equipe. O meio-campista Assan Ouédraogo, com uma lesão no ombro, e o atacante Marc Guiu, com um problema muscular, seguem afastados. O goleiro Leopold Zingerle também está no departamento médico, enquanto o zagueiro Maxime Estève é dúvida. Apesar dos desfalques, o treinador conta com o goleiro Maarten Vandevoordt, o capitão Willi Orbán e os atacantes Antonio Nusa e Rômulo, principais referências de uma equipe que aposta na velocidade e na intensidade ofensiva para surpreender o adversário.

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Do outro lado, o Manchester City chega pressionado após duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês. A equipe comandada pelo italiano Enzo Maresca perdeu para Aston Villa, por 2 a 1, e Brighton, por 1 a 0, resultados que custaram a liderança da Premier League. Na Champions League, porém, os ingleses apresentam uma campanha mais consistente, com seis pontos conquistados em três partidas. Depois de vencer o Porto por 2 a 0 na estreia, o clube perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, mas reagiu com uma goleada por 5 a 1 sobre o AEK Atenas na última rodada.

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Para o duelo na Alemanha, Maresca segue sem poder contar com o atacante Antoine Semenyo, afastado por uma lesão no joelho. Em contrapartida, o treinador tem à disposição nomes importantes, como Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki e Jérémy Doku. Foden foi um dos destaques da última rodada da Champions League, quando marcou três gols diante do AEK Atenas. 

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Onde assistir?

A partida entre RB Leipzig e Manchester City terá transmissão ao vivo pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Vandevoordt; Henrichs, Orbán, Lukeba e Raum; Banzuzi e Reitz; Gruda, El Aynaoui e Nusa; Rômulo. Técnico: Martín Demichelis.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Enzo Fernández e Elliot Anderson; Allan, Cherki e Doku; Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Marco Guida (Itália);
  • Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti (Itália);
  • Quarto árbitro: Matteo Marcenaro (Itália);
  • VAR: Daniele Chiffi (Itália);
  • Assistente de VAR: Marco Di Bello (Itália).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Manchester City
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