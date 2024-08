Rayssa Leal revela o que estava em seu fone na conquista do bronze em Paris

Quem acompanhou as provas de skate street nos Jogos de Paris deve ter percebido que vários atletas estavam usando fones de ouvido. Rayssa Leal, a Fadinha, não foi diferente. Na conquista do bronze, na semana passada, lá estavam eles, encaixados abaixo do capacete.

Para quem ficou curioso sobre o que ela ouvia enquanto andava na Place de la Concorde, no coração da capital francesa, a dúvida foi respondida. Em entrevista à Samsung Newsroom, a skatista brasileira, que é patrocinada pela marca sul-coreana, disse que tem “muitas músicas na minha playlist”, mas que escolhe a música “dependendo da situação”.

“Nas semifinais, ouvi trap e rap brasileiro para me dar energia. Durante as finais, ouvi música relaxante para não ficar tão nervosa durante a competição”, disse. “Eu estava nervosa e com medo de não ir bem. Ainda assim, fiquei orgulhosa de mim mesma por chegar à final”.

Parece que a música relaxante funcionou. Rayssa ganhou sua segunda medalha olímpica, depois da prata em Tóquio, em 2020.