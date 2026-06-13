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Esporte

Rayan: de entregador de panfletos de político a astro da Seleção na Copa

Jogador vai para a primeira Copa do Mundo este ano

Por Tatiana Moura 13 jun 2026, 18h00
Jogador de futebol negro, com barba rala, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o
Rayan (Reprodução/Instagram)
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Rayan: de entregador de panfletos de político a astro da Seleção na Copa Priorize VEJA no Google

Na última Copa do Mundo, em 2022, Rayan entregava panfletos de um político pelas ruas do Rio de Janeiro, longe de sonhar que um dia teria uma chance na Seleção Brasileira. Quatro anos depois, ele é um das joias do “elenco”. Aos 19 anos, o jogador está prestes a estrear no principal torneio do esporte. Após passar boa parte da carreira no Vasco, foi contrato pelo Bournemouth, da Inglaterra. Apenas no ano passado, de volta ao clube carioca, ele conseguiu o reconhecimento que tanto almejava.

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Foi inspirado pelo pai, Valkmar, campeão com o Vasco na Libertadores, em 1998. Aos 6 anos, estava no clube jogando futsal e, depois, já no futebol. Aos poucos, foi crescendo nas categorias de base até chegar ao sub-17. Enquanto jogava na divisão, foi escolhido pelo técnico Phelipe Leal para integrar a Seleção Brasileira e Campeão da América do Sul Sub-17. Com os resultados, conseguiu um contrato para jogar profissionalmente no Vasco.

Em 2025, no último ano de contrato com o time, deu o nome e ganhou o carinho da torcida cruzmaltina. Com 25 gols, foi o segundo maior artilheiro do Vasco na temporada. O sucesso foi tanto, que o atacante ganhou música dos fãs. “Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje?”, ecoava as arquibancadas em todos os jogos. Agora, no Bournemouth, em 15 jogos, fez sete gols e duas assistências. Assim, encantou Carlo Ancelotti e conseguiu a vaga na Copa do Mundo.

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Fora das quatro linhas, Rayan conheceu a esposa, Eduardo Santos, ainda na adolescência. Pouco tempo antes de ir para a Inglaterra, se casaram com uma cerimônia temática… de Vasco. O casal ainda não tem filhos.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Seleção Brasileira de Futebol
Vasco da Gama
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