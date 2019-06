Raptors vencem Warriors e ficam a uma vitória do título da NBA

O ala Kawhi Leonard reivindicou sua condição de maior destaque atualmente na NBA e com outra grande atuação comandou o Toronto Raptors, na noite de sexta-feira, 7, na vitória sobre o Golden State Warriors, em Oakland, por 105 a 92, pela quarta partida das finais da liga.

O triunfo na Oracle Arena deu a franquia canadense a vantagem de 3 a 1 na série melhor de sete e a possibilidade de conquistar o inédito título já na próxima segunda-feira, na sua casa, a Scotiabank Arena.

“Não importa onde eu jogue, meu único objetivo é conseguir a vitória e foi isso que conseguimos hoje”, disse Kawhi, após fazer um duplo-duplo de 36 pontos e 12 rebotes. “Não começamos bem, mas não permitimos que eles se distanciassem e depois fomos melhores”.

O ala, que está a apenas uma vitória de conquistar seu segundo título da NBA – o primeiro foi com o San Antonio Spurs na temporada 2013/2014 -, lembrou que não tem nada definido ainda. “Demos um grande passo, mas ainda não ganhamos nada. Sabemos a qualidade que os Warriors tem e como vencemos duas partidas seguidas, eles também podem fazer igual”.

Além de Leonard, o ala-pivô Serge Ibaka também surgiu com herói e fator surpresa dos Raptors, mudando totalmente a história do partida a favor da equipe de Toronto, que se recuperou na volta do intervalo.

Ibaka, que contribuiu com 20 pontos – a sua melhor marca como profissional nos playoffs -, surgiu em uma força imparável tanto no jogo defensivo, quanto ofensivo, quebrando completamente a defesa dos Warriors.

Os atuais bicampeões da NBA, não conseguiram respostas para as ações de Ibaka, que anotou 9 de 12 arremessos de campo, incluindo o único triplo que fez no quarto período, além de capturar quatro rebotes.

O ala-pivô camaronês Pascal Siakam anotou 19 pontos e terminou como terceiro cestinha do Toronto Raptors. Já pelo lado do Golden State Warriors, o principal nome foi Klay Thompson, que retornou ao time após se recuperar de uma lesão muscular, marcando 28 pontos.

Já Stephen Curry, longe de repetir a atuação da última quarta-feira, quando fez 47 pontos para a franquia californiana, desta vez deixou a quadra com 27 pontos.