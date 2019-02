Rapidinhas do Verdão: Felipão recebe visita de diretor português

Portas abertas: Luiz Felipe Scolari recebeu nesta segunda-feira a visita do diretor esportivo da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Godinho, que elogiou o que viu na Academia de Futebol. ‘Fiquei encantado. Aqui tem simplesmente tudo, e o Palmeiras está com uma estrutura de primeiro mundo’, afirmou o português, ao site oficial do clube.

Ajuda: O Palmeiras também abriu a Academia de Futebol nesta segunda para o elenco do Criciúma, que está na capital paulista para enfrentar a Portuguesa, pela Série B do Brasileiro. A equipe catarinense, que já foi comandada por Felipão, trabalhou em um dos gramados do local.

Saudades: O zagueiro Maurício Ramos evitou dar palpites sobre qual atacante do futebol brasileiro poderia reforçar o Palmeiras, mas elogiou um ex-companheiro de clube. ‘Todos os atacantes do Brasileiro são bons, eu gostava muito aqui do Obina, que é um cara chato de marcar. Infelizmente, houve a briga dele com o outro Maurício’.

Admirado: Longe dos gramados nacionais desde que foi para a Europa em 2008, o zagueiro Henrique está gostando do que vê neste retorno ao País. ‘O futebol brasileiro vem crescendo a cada ano e ficando mais bonito. Mudou muita coisa de 2008 até agora, está bonito de ver’.