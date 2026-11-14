Raphinha e Ancelotti são expulsos em nova atuação desastrosa da seleção brasileira

Ler Resumo





A seleção brasileira sofreu uma nova derrota para o Japão por 3 a 2 em amistoso, com uma atuação desastrosa marcada pelas expulsões do técnico Carlo Ancelotti e do atacante Raphinha. Apesar dos dois gols de Vini Jr. que trouxeram esperança, falhas e desatenção no fim garantiram a vitória japonesa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 em amistoso em Singapura, neste sábado, 14. A nova atuação desastrosa da seleção foi coroada com as expulsões do técnico Carlo Ancelotti, que até aqui faz um trabalho fraco à frente da Canarinho, e do atacante Raphinha, que, apesar do bom momento que vive no Barcelona, não consegue repetir o mesmo com a camisa pentacampeã.

O único ponto positivo a se destacar do lado brasileiro é Vini Jr. O camisa 7, com dois bonitos gols, chegou a empatar a partida para a seleção, que saiu perdendo por 2 a 0, e deu esperanças de que uma virada poderia acontecer. Falhas e desatenção no fim — além de uma atuação duvidosa do árbitro da partida —, porém, fizeram o Japão marcar o gol da vitória já no fim do confronto.

As expulsões do treinador, que deveria ser aquele a acalmar os jogadores em momentos de dificuldade, e do camisa 10, escolhido como capitão do time, aconteceram justamente após o terceiro gol japonês, anotado já nos acréscimos. Ambos — e outros jogadores — reclamaram muito de uma falta antes de Sakamoto balançar as redes. Após revisão do VAR, porém, o árbitro confirmou o tento.

Os gols do duelo foram marcados por Kubo e Sakamoto logo no início do primeiro tempo. Vini Jr. descontou aos 33 minutos da etapa inicial e empatou aos 30 do segundo. Sakamoto, porém, decretou a vitória japonesa, a segunda sobre o Brasil em um ano, aos 45 minutos.