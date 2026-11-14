🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Raphinha e Ancelotti são expulsos em nova atuação desastrosa da seleção brasileira

Brasil voltou a ser derrotado para o Japão, em jogo que Vini Jr. foi o único a se destacar positivamente

Por Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 09h26 | Atualizado em 14 nov 2026, 09h40
Jogador brasileiro com camisa amarela e calção azul dribla a bola no campo, enquanto um jogador japonês de camisa azul e calção branco o persegue. Outros jogadores estão ao fundo, e um placar eletrônico azul exibe MIZU
Raphinha foi o capitão da seleção brasileira em amistoso contra o Japão - 14/11/2026 (Koji Watanabe/Getty Images)
Continua após publicidade
Raphinha e Ancelotti são expulsos em nova atuação desastrosa da seleção brasileira Priorize VEJA no Google

O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 em amistoso em Singapura, neste sábado, 14. A nova atuação desastrosa da seleção foi coroada com as expulsões do técnico Carlo Ancelotti, que até aqui faz um trabalho fraco à frente da Canarinho, e do atacante Raphinha, que, apesar do bom momento que vive no Barcelona, não consegue repetir o mesmo com a camisa pentacampeã.

O único ponto positivo a se destacar do lado brasileiro é Vini Jr. O camisa 7, com dois bonitos gols, chegou a empatar a partida para a seleção, que saiu perdendo por 2 a 0, e deu esperanças de que uma virada poderia acontecer. Falhas e desatenção no fim — além de uma atuação duvidosa do árbitro da partida —, porém, fizeram o Japão marcar o gol da vitória já no fim do confronto.

As expulsões do treinador, que deveria ser aquele a acalmar os jogadores em momentos de dificuldade, e do camisa 10, escolhido como capitão do time, aconteceram justamente após o terceiro gol japonês, anotado já nos acréscimos. Ambos — e outros jogadores — reclamaram muito de uma falta antes de Sakamoto balançar as redes. Após revisão do VAR, porém, o árbitro confirmou o tento.

Siga

Os gols do duelo foram marcados por Kubo e Sakamoto logo no início do primeiro tempo. Vini Jr. descontou aos 33 minutos da etapa inicial e empatou aos 30 do segundo. Sakamoto, porém, decretou a vitória japonesa, a segunda sobre o Brasil em um ano, aos 45 minutos.

Publicidade
TAGS:
Carlo Ancelotti
seleção brasileira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).