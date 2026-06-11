Ranking da Fifa: em qual posição as seleções chegam na Copa do Mundo?

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A Argentina lidera o ranking da Fifa antes da Copa do Mundo, com o Brasil mantendo a 6ª posição. Marrocos surpreende com um inédito 7º lugar, enquanto a França perde a liderança. Conheça as mudanças e a situação das principais seleções para o torneio.

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Os últimos amistosos antes da Copa do Mundo mudaram o ranking da Fifa de seleções. A atual campeã, Argentina chega para defender seu título como líder do ranking. O Brasil se manteve na sexta posição, mas com seu adversário da estreia do Mundial, Marrocos, na cola em uma inédita sétima colocação.

Os hermanos reassumiram a ponta da lista após a queda da então líder França. Os Bleus perderam sua invencibilidade de dois anos em amistoso contra a Costa do Marfim. A seleção africana venceu os europeus por 2 a 1, em um jogo marcado pela rivalidade dentro de campo dos irmãos Doue. Com a derrota, a seleção francesa caiu duas posições.

A Argentina confirmou favoritismo nos últimos amistosos antes da Copa, e conquistou duas vitórias contra Honduras e Islândia. A Espanha também subiu uma posição com a queda da França, apesar de ter empatado com o Iraque. Contra o Peru, a La Roja se impôs com uma vitória por 3 a 1.

Completam o top 5, a seleção da Inglaterra e de Portugal, ambas com 100% de aproveitamento nos amistosos que disputaram.

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Na sequência, Brasil é o sexto colocado, mantendo a posição com as vitórias sobre o Panamá e o Egito. A seleção brasileira está de fora das cinco primeiras posições desde a atualização do ranking em abril, e está fora do top 3 desde novembro de 2023. A última vez que a pentacampeã liderou o ranking foi em dezembro de 2022, mesmo com a eliminação nas quartas de final na Copa do Mundo naquele ano.

Pensando no Mundial atual, a equipe de Carlo Ancelotti precisa ficar atenta ao seu adversário da primeira rodada da fase de grupos: Marrocos. A equipe chegou a sétima colocação no ranking, a melhor na sua história, com uma goleada contra Madagascar e um empate com a Noruega. A seleção africana foi a primeira de seu continente a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, com sua campanha de quarto lugar na última edição do torneio.

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Mais para baixo na lista, a Nova Zelândia chega como a pior colocada no ranking entre as 48 seleções participantes da Copa do Mundo. Em sua terceira participação, a equipe aparece na 85ª posição, após sofrer uma goleada do Haiti, adversário do Brasil na fase de grupos, e perder por 1 a 0 para a Inglaterra nos últimos amistosos.

Entre as que não se classificaram para o Mundial, a Itália é a melhor colocada na 12ª posição. A tetracampeã chega a sua terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo.

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Confira o ranking das seleções na Copa do Mundo:

Argentina Espanha França Inglaterra Portugal Brasil Marrocos Países Baixos Bélgica Alemanha Croácia Itália (não se classificou para Copa) Colômbia México Senegal Uruguai Estados Unidos Japão Suíça Irã Dinamarca (não se classificou para Copa) Turquia Equador Áustria Coreia do Sul Nigéria (não se classificou para Copa) Austrália Argélia Egito Canadá Noruega Ucrânia (não se classificou para Copa) Costa do Marfim Panamá Rússia (não se classificou para Copa) Polônia (não se classificou para Copa) País de Gales (não se classificou para Copa) Suécia Hungria (não se classificou para Copa) República Tcheca Paraguai Escócia Sérvia (não se classificou para Copa) Camarões (não se classificou para Copa) Tunísia RD Congo Eslováquia (não se classificou para Copa) Grécia (não se classificou para Copa) Venezuela (não se classificou para Copa) Uzbequistão Chile (não se classificou para Copa) Peru (não se classificou para Copa) Costa Rica (não se classificou para Copa) Romênia (não se classificou para Copa) Mali (não se classificou para Copa) Catar Iraque Irlanda (não se classificou para Copa) Eslovênia (não se classificou para Copa) África do Sul Arábia Saudita Burkina Faso (não se classificou para Copa) Jordânia Bósnia e Herzegovina Honduras (não se classificou para Copa) Albânia (não se classificou para Copa) Cabo Verde Emirados Árabes Unidos (não se classificou para Copa) Macedônia do Norte (não se classificou para Copa) Irlanda do Norte (não se classificou para Copa) Jamaica (não se classificou para Copa) Geórgia (não se classificou para Copa) Gana Islândia (não se classificou para Copa) Finlândia (não se classificou para Copa) Israel (não se classificou para Copa) Bolívia (não se classificou para Copa) Kosovo (não se classificou para Copa) Omã (não se classificou para Copa) Montenegro (não se classificou para Copa) Guiné (não se classificou para Copa) Curaçao Haiti Síria (não se classificou para Copa) Nova Zelândia