Ranking da Fifa: em qual posição as seleções chegam na Copa do Mundo?
Resultados dos últimos amistosos garantiram troca na liderança e adversário do Brasil em melhor posição na história
Os últimos amistosos antes da Copa do Mundo mudaram o ranking da Fifa de seleções. A atual campeã, Argentina chega para defender seu título como líder do ranking. O Brasil se manteve na sexta posição, mas com seu adversário da estreia do Mundial, Marrocos, na cola em uma inédita sétima colocação.
Os hermanos reassumiram a ponta da lista após a queda da então líder França. Os Bleus perderam sua invencibilidade de dois anos em amistoso contra a Costa do Marfim. A seleção africana venceu os europeus por 2 a 1, em um jogo marcado pela rivalidade dentro de campo dos irmãos Doue. Com a derrota, a seleção francesa caiu duas posições.
A Argentina confirmou favoritismo nos últimos amistosos antes da Copa, e conquistou duas vitórias contra Honduras e Islândia. A Espanha também subiu uma posição com a queda da França, apesar de ter empatado com o Iraque. Contra o Peru, a La Roja se impôs com uma vitória por 3 a 1.
Completam o top 5, a seleção da Inglaterra e de Portugal, ambas com 100% de aproveitamento nos amistosos que disputaram.
Na sequência, Brasil é o sexto colocado, mantendo a posição com as vitórias sobre o Panamá e o Egito. A seleção brasileira está de fora das cinco primeiras posições desde a atualização do ranking em abril, e está fora do top 3 desde novembro de 2023. A última vez que a pentacampeã liderou o ranking foi em dezembro de 2022, mesmo com a eliminação nas quartas de final na Copa do Mundo naquele ano.
Pensando no Mundial atual, a equipe de Carlo Ancelotti precisa ficar atenta ao seu adversário da primeira rodada da fase de grupos: Marrocos. A equipe chegou a sétima colocação no ranking, a melhor na sua história, com uma goleada contra Madagascar e um empate com a Noruega. A seleção africana foi a primeira de seu continente a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, com sua campanha de quarto lugar na última edição do torneio.
Mais para baixo na lista, a Nova Zelândia chega como a pior colocada no ranking entre as 48 seleções participantes da Copa do Mundo. Em sua terceira participação, a equipe aparece na 85ª posição, após sofrer uma goleada do Haiti, adversário do Brasil na fase de grupos, e perder por 1 a 0 para a Inglaterra nos últimos amistosos.
Entre as que não se classificaram para o Mundial, a Itália é a melhor colocada na 12ª posição. A tetracampeã chega a sua terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo.
Confira o ranking das seleções na Copa do Mundo:
- Argentina
- Espanha
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Marrocos
- Países Baixos
- Bélgica
- Alemanha
- Croácia
- Itália (não se classificou para Copa)
- Colômbia
- México
- Senegal
- Uruguai
- Estados Unidos
- Japão
- Suíça
- Irã
- Dinamarca (não se classificou para Copa)
- Turquia
- Equador
- Áustria
- Coreia do Sul
- Nigéria (não se classificou para Copa)
- Austrália
- Argélia
- Egito
- Canadá
- Noruega
- Ucrânia (não se classificou para Copa)
- Costa do Marfim
- Panamá
- Rússia (não se classificou para Copa)
- Polônia (não se classificou para Copa)
- País de Gales (não se classificou para Copa)
- Suécia
- Hungria (não se classificou para Copa)
- República Tcheca
- Paraguai
- Escócia
- Sérvia (não se classificou para Copa)
- Camarões (não se classificou para Copa)
- Tunísia
- RD Congo
- Eslováquia (não se classificou para Copa)
- Grécia (não se classificou para Copa)
- Venezuela (não se classificou para Copa)
- Uzbequistão
- Chile (não se classificou para Copa)
- Peru (não se classificou para Copa)
- Costa Rica (não se classificou para Copa)
- Romênia (não se classificou para Copa)
- Mali (não se classificou para Copa)
- Catar
- Iraque
- Irlanda (não se classificou para Copa)
- Eslovênia (não se classificou para Copa)
- África do Sul
- Arábia Saudita
- Burkina Faso (não se classificou para Copa)
- Jordânia
- Bósnia e Herzegovina
- Honduras (não se classificou para Copa)
- Albânia (não se classificou para Copa)
- Cabo Verde
- Emirados Árabes Unidos (não se classificou para Copa)
- Macedônia do Norte (não se classificou para Copa)
- Irlanda do Norte (não se classificou para Copa)
- Jamaica (não se classificou para Copa)
- Geórgia (não se classificou para Copa)
- Gana
- Islândia (não se classificou para Copa)
- Finlândia (não se classificou para Copa)
- Israel (não se classificou para Copa)
- Bolívia (não se classificou para Copa)
- Kosovo (não se classificou para Copa)
- Omã (não se classificou para Copa)
- Montenegro (não se classificou para Copa)
- Guiné (não se classificou para Copa)
- Curaçao
- Haiti
- Síria (não se classificou para Copa)
- Nova Zelândia