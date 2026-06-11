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Esporte

Ranking da Fifa: em qual posição as seleções chegam na Copa do Mundo?

Resultados dos últimos amistosos garantiram troca na liderança e adversário do Brasil em melhor posição na história

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 12h00
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Trophy as he celebrates with team mates at the award ceremony following the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Cui Nan/China News Service/VCG via Getty Images)
EM BUSCA DA TAÇA - Seleções iniciam disputa pelo título da Copa do Mundo nesta quinta, 11 (Cui Nan/China News Service/VCG/Getty Images)
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Os últimos amistosos antes da Copa do Mundo mudaram o ranking da Fifa de seleções. A atual campeã, Argentina chega para defender seu título como líder do ranking. O Brasil se manteve na sexta posição, mas com seu adversário da estreia do Mundial, Marrocos, na cola em uma inédita sétima colocação.

Os hermanos reassumiram a ponta da lista após a queda da então líder França. Os Bleus perderam sua invencibilidade de dois anos em amistoso contra a Costa do Marfim. A seleção africana venceu os europeus por 2 a 1, em um jogo marcado pela rivalidade dentro de campo dos irmãos Doue. Com a derrota, a seleção francesa caiu duas posições. 

A Argentina confirmou favoritismo nos últimos amistosos antes da Copa, e conquistou duas vitórias contra Honduras e Islândia. A Espanha também subiu uma posição com a queda da França, apesar de ter empatado com o Iraque. Contra o Peru, a La Roja se impôs com uma vitória por 3 a 1.

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Completam o top 5, a seleção da Inglaterra e de Portugal, ambas com 100% de aproveitamento nos amistosos que disputaram. 

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Na sequência, Brasil é o sexto colocado, mantendo a posição com as vitórias sobre o Panamá e o Egito. A seleção brasileira está de fora das cinco primeiras posições desde a atualização do ranking em abril, e está fora do top 3 desde novembro de 2023. A última vez que a pentacampeã liderou o ranking foi em dezembro de 2022, mesmo com a eliminação nas quartas de final na Copa do Mundo naquele ano.

Pensando no Mundial atual, a equipe de Carlo Ancelotti precisa ficar atenta ao seu adversário da primeira rodada da fase de grupos: Marrocos. A equipe chegou a sétima colocação no ranking, a melhor na sua história, com uma goleada contra Madagascar e um empate com a Noruega. A seleção africana foi a primeira de seu continente a chegar em uma semifinal de Copa do Mundo, com sua campanha de quarto lugar na última edição do torneio.

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Mais para baixo na lista, a Nova Zelândia chega como a pior colocada no ranking entre as 48 seleções participantes da Copa do Mundo. Em sua terceira participação, a equipe aparece na 85ª posição, após sofrer uma goleada do Haiti, adversário do Brasil na fase de grupos, e perder por 1 a 0 para a Inglaterra nos últimos amistosos.

Entre as que não se classificaram para o Mundial, a Itália é a melhor colocada na 12ª posição. A tetracampeã chega a sua terceira ausência consecutiva em Copas do Mundo.

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Confira o ranking das seleções na Copa do Mundo:

  1. Argentina
  2. Espanha
  3. França
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Marrocos
  8. Países Baixos
  9. Bélgica
  10. Alemanha
  11. Croácia
  12. Itália (não se classificou para Copa)
  13. Colômbia
  14. México
  15. Senegal
  16. Uruguai
  17. Estados Unidos
  18. Japão
  19. Suíça
  20. Irã
  21. Dinamarca (não se classificou para Copa)
  22. Turquia
  23. Equador
  24. Áustria
  25. Coreia do Sul
  26. Nigéria (não se classificou para Copa)
  27. Austrália
  28. Argélia
  29. Egito
  30. Canadá
  31. Noruega
  32. Ucrânia (não se classificou para Copa)
  33. Costa do Marfim
  34. Panamá
  35. Rússia (não se classificou para Copa)
  36. Polônia (não se classificou para Copa)
  37. País de Gales (não se classificou para Copa)
  38. Suécia
  39. Hungria (não se classificou para Copa)
  40. República Tcheca
  41. Paraguai
  42. Escócia
  43. Sérvia (não se classificou para Copa)
  44. Camarões (não se classificou para Copa)
  45. Tunísia
  46. RD Congo
  47. Eslováquia (não se classificou para Copa)
  48. Grécia (não se classificou para Copa)
  49. Venezuela (não se classificou para Copa)
  50. Uzbequistão
  51. Chile (não se classificou para Copa)
  52. Peru (não se classificou para Copa)
  53. Costa Rica (não se classificou para Copa)
  54. Romênia (não se classificou para Copa)
  55. Mali (não se classificou para Copa)
  56. Catar
  57. Iraque
  58. Irlanda (não se classificou para Copa)
  59. Eslovênia (não se classificou para Copa)
  60. África do Sul
  61. Arábia Saudita
  62. Burkina Faso (não se classificou para Copa)
  63. Jordânia
  64. Bósnia e Herzegovina
  65. Honduras (não se classificou para Copa)
  66. Albânia (não se classificou para Copa)
  67. Cabo Verde
  68. Emirados Árabes Unidos (não se classificou para Copa)
  69. Macedônia do Norte (não se classificou para Copa)
  70. Irlanda do Norte (não se classificou para Copa)
  71. Jamaica (não se classificou para Copa)
  72. Geórgia (não se classificou para Copa)
  73. Gana
  74. Islândia (não se classificou para Copa)
  75. Finlândia (não se classificou para Copa)
  76. Israel (não se classificou para Copa)
  77. Bolívia (não se classificou para Copa)
  78. Kosovo (não se classificou para Copa)
  79. Omã (não se classificou para Copa)
  80. Montenegro (não se classificou para Copa)
  81. Guiné (não se classificou para Copa)
  82. Curaçao
  83. Haiti
  84. Síria (não se classificou para Copa)
  85. Nova Zelândia
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