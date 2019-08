Evento Sertões começa no sábado com número recorde de inscritos

A edição 2019 do evento Sertões (como o “Rally dos Sertões” foi rebatizado) começa no próximo fim de semana, em Campo Grande, em uma arena de 20.000 metros quadrados, usada para o prólogo (classificatória da competição).

Cerca de 6.000 pessoas poderão assistir a essa fase da arquibancada, no sábado (24), com entrada gratuita. A pista de 2,2 quilômetros, montada na Praça do Papa, será iluminada por luzes de 220.000 Watts de potência. O Superprime, mata-mata com os melhores de cada categoria, terá transmissão pelos canais pagos Fox Sports e SporTV, às 18h30 do sábado.

O número de 302 inscritos é recorde na história do evento esportivo, que chega à sua 27ª edição.

Imagem da pista e, ao fundo, palco do show da dupla Bruninho e Davi

Após partirem da capital sul-matrogrossense, os competidores percorrerão 4.900 quilômetros atravessando também os estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, até a cidade de Aquiraz, no Ceará, em 1º de setembro. Há ações sociais envolvidas no circuito, como a realização de exames médicos para moradores. A estimativa é movimentar diariamente 630.000 reais em cada cidade.

A caravana terá no total 1.800 pessoas, incluindo membros da organização, pilotos, mecânicos, médicos etc., e será monitorada por cinco aeronaves (três helicópteros e dois aviões).