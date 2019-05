Rally dos Sertões anuncia mudanças e vai de Campo Grande a Aquiraz em 2019

O Rally dos Sertões, maior competição de rali das Américas, anunciou mudanças para as próximas edições e detalhou o roteiro da edição de 2019 nesta terça-feira 14, em evento em São Paulo. O trajeto neste ano partirá de Campo Grande (MS) no dia 24 de agosto, passando por 40 cidades e sete estados, até a chegada em Aquiraz, no Ceará, em 1º de setembro.

Os organizadores também anunciaram mudanças na marca e na identidade visual do evento: já a partir deste ano, ele se chamará apenas “Sertões” e terá um novo logotipo, em tons laranja e branco. A principal novidade, porém, ocorrerá em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil e quando a corrida completará 30 anos e, pela primeira vez, atravessará todo o país.

“Vamos cruzar todas as cinco regiões do Brasil”, revelou Joaquim Monteiro, CEO da Dunas Race, organizadora do rali. O evento promete trabalhar em “três dimensões”: esportiva, social e turística. “Não faz sentido irmos até os lugares mais remotos e mais carentes do país apenas para levantar poeira. Precisamos e vamos deixar um legado social ainda maior em cada uma das cidades onde a gente parar”, completou Monteiro.

O roteiro do Sertões 2019:

Etapa 1: Campo Grande (MS)/Costa Rica (MS): 487 km

Etapa 2: Costa Rica (MS)/Barra do Garças (MT): 639 km

Etapa 3: Barra do Garças (MT)/São Miguel do Araguaia (GO): 727 km

Etapa 4: São Miguel do Araguaia (GO)/Porto Nacional (TO): 571 km

Etapa 5: Porto Nacional (TO)/ São Félix do Tocantins (TO): 435 km

Etapa 6: São Félix do Tocantins (TO)/Bom Jesus (PI): 542 km

Etapa 7: Bom Jesus (PI): 542 km/Crateús (CE): 938 km

Etapa 8: Crateús (CE)/Aquiraz (CE): 405 km