Rali: Sertões 2020 se adapta à pandemia e será realizado em ‘bolhas’

O Sertões, maior competição de rali das Américas, se adaptou à pandemia do novo coronavírus e anunciou novidades para sua 28ª edição, em evento de lançamento realizado na noite desta quarta-feira, 19, no Go Dream, drive-in situado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A principal mudança de 2020 será a realização da prova em “bolhas”, com roteiros pré-determinados por GPS. A largada será no dia 31 de outubro, de São Paulo, e o encerramento em 7 de novembro, no Maranhão.

Ao contrário das outras edições, as corridas não ocorrerão em cidades, com a presença de público no entorno. O roteiro de 4.749km de extensão é dividido em sete “bolhas” e passará por fazendas, subidas de serras, rios, e belas paisagens, entre os estados de São Paulo, Brasília, Goiás e Maranhão. O Sertões 2020 larga do Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP) e o encerramento será nas dunas dos lençóis maranhenses.

O evento, que tem como lema trabalhar em “três dimensões” (esportiva, social e turística), teve de abrir mão da presença dos turistas e promete ênfase no aspecto social.

“Ponderamos todos os cenários sobre um eventual cancelamento, como ocorreu com diversos grandes eventos, e decidimos por um meio-termo, um cancelamento parcial. Achamos por bem este ano cancelar a parte turística. Os parques estão fechados, as cachoeiras não estão abertas, então não há motivo para celebrar este ano”, afirmou Joaquim Monteiro, CEO da Dunas Race, organizadora do rali. Segundo ele, pela primeira vez, o Sertões teria mais expedicionários do que pilotos inscritos.

O Sertões 2020 promete deixar um legado nas cidades por onde vai passar.Desde março, o projeto Saúde e Alegria no Sertões (SAS) já beneficiou mais de 15 000 brasileiros com a instalação de cabines de teleatendimentos médicos e psicológicos por telemedicina, em locais remotos de 115 cidades de 15 estados do país.

A organização detalhou seu rígido protocolo de segurança. Competidores, estafe, comissários, mecânicos terão de realizar testes de Covid entre 26 e 29 de outubro para, negativados, receber a credencial, que será de uso integral e obrigatório na bolha. A apresentação de documentos será on-line e o uso das máscaras no evento será obrigatório.

Além disso todos os envolvidos terão de dormir na Vila Sertões, como é chamada a bolha, acampando ou em motor homes. As equipes terão um limite máximo de estafe e todos passarão por medições de temperatura constantes. Os briefings serão realizados de forma virtual e, em caso de acidentes, os competidores serão atendidos em uma estrutura hospitalar dentro da bolha, para não ter de recorrer a leitos da rede pública. “Será um evento enxuto, sem perder a emoção”,afirmou Joaquim Monteiro.

Edgar Fabre, diretor-técnico do Rally dos Sertões, ressalta que os pilotos terão de se adaptar à nova realidade da competição. “Esse ano a prova será de estratégia. Quem quiser ser muito rápido desde o começo, não vai chegar no final da prova. Os navegadores vão ter que ter muita técnica, muito raciocínio e muita calma para conseguir terminar.”

A organização ressaltou seu objetivo de tornar o Sertões o maior rali do mundo a partir de 2020, ano do bicentenário da independência do Brasil e que marcará a 30ª edição do evento. Pela primeira vez, o rali atravessároa todo o país, partindo do Oiapoque até o Chui.