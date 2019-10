Ralf, do Corinthians, se envolve em acidente e deixa um ferido

O volante Ralf, do Corinthians, se envolveu em um acidente automobilístico no fim da noite desta sexta-feira. O episódio ocorreu na zona leste da capital paulista. Ainda não é possível afirmar se o jogador era o motorista no momento do ocorrido, já que ele estaria acompanhado pelo irmão e dois seguranças.

O Hyundai Santa Fé na cor branca, desgovernado, atingiu um homem que estava no ponto de ônibus e invadiu a garagem de uma residência. Assim que encontrou os moradores, Ralf negou que estivesse ao volante.

De acordo com pessoas ouvidas no local do acidente, Ralf estava embriagado. A Polícia Militar disse ter sido informada pela assessoria do jogador que um segurança era o condutor do veículo.

Às 22h47, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para um acidente na rua Marechal Barbacena, na Vila Regente Feijó, perto da Avenida Salim Farah Maluf. Duas viaturas foram ao local e removeram ao hospital um homem de 69 anos, consciente e com suspeita de fratura na perna. A 31ª Delegacia de Polícia é a responsável pelo caso.

Rapidamente, um vídeo feito logo após o acidente automobilístico ganhou repercussão nas redes sociais. O jogador do Corinthians, caminhando sem equilíbrio, é amparado por outro homem e, reconhecido por outras pessoas, é conduzido para longe do local.

Aos 35 anos, Ralf tem 430 jogos pelo Corinthians – no elenco atual, é superado apenas pelo goleiro Cássio (439). Autor de 10 gols pelo clube alvinegro, ele conquistou o Campeonato Paulista (2013, 2018 e 2019), o Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), a Copa Libertadores (2012), o Mundial (2012) e a Recopa Sul-Americana (2013).

Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Ralf participou normalmente dos treinamentos durante a semana e seria escalado como titular pelo técnico Fabio Carille, mas, diante do ocorrido, não deve participar do clássico.

O Corinthians emitiu uma nota sobre o caso: “A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento na noite de sexta-feira (11) que o veículo em que se encontrava o atleta Ralf se envolveu num acidente de trânsito no bairro do Tatuapé, em São Paulo. O clube prestou o suporte necessário ao jogador. O atleta não sofreu ferimentos e estava no veículo como passageiro. Na tentativa de fugir de um assalto, o motorista que conduzia o automóvel perdeu controle e, infelizmente, atingiu uma pessoa e invadiu a garagem de uma casa. A vítima foi socorrida, e o jogador dará todo o amparo, além de assumir os danos materiais causados.”