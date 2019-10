Rafinha, do Flamengo, tem fratura na face e será avaliado na segunda

O Flamengo tem uma preocupação após a vitória neste domingo 13 contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Por conta de afundamento no crânio, o lateral-direito Rafinha teve que ser substituído no intervalo da partida e encaminhado a um hospital de Curitiba.

O jogador do Rubro-Negro participou de uma dividida com Rony na primeira etapa e acabou sendo acertado na cabeça pelo adversário. Depois da disputa pelo alto, o lateral ficou caído no chão e recebeu antedimento médico, tendo conseguido voltar a campo para completar os 45 minutos iniciais.

De acordo com o departamento médico do Flamengo, Rafinha está consciente após a realização de exames. Ainda no hospital, o jogador teve constatada uma fratura na face e está em observação. Ele será avaliado na segunda-feira.

“O atleta Rafinha realizou exames que constataram uma fratura na face. Ele será avaliado amanhã por um especialista e segue em observação”, informou o clube nas redes sociais.