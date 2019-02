Rafael volta a treinar com bola e deve jogar contra o Bolívar

Após ser vetado do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no qual o Santos bateu o Guarani, por 3 a 0, no último domingo, no Morumbi, o goleiro Rafael está recuperado de uma distensão no ligamento colateral medial do joelho direito e foi liberado pelo departamento médico para voltar a treinar com bola normalmente.

O arqueiro foi a grande novidade do treino realizado na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Caso Rafael não sinta mais dores no joelho, a sua escalação deve ser confirmada diante do Bolívar, adversário desta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, no confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Substituído por Aranha na primeira partida decisiva do Estadual, Rafael treinou forte em um lado do campo, enquanto os demais titulares santistas realizaram um rápido treino físico no gramado do CT. Mais tarde, os atletas fizeram um trabalho de musculação, na parte interna do local.

Caso a expectativa se cumpra e Rafael seja confirmado para o duelo com os bolivianos, Muricy deve mandar a campo a seguinte formação: Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan; Adriano (Maranhão), Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges.