Rafael Nadal é primeiro finalista do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal venceu grego Stefanos Tsitsipas, de 21 anos, por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-4 e 6-0 nesta quinta-feira, 24, e vai disputar a final do Aberto da Austrália. A partida foi definida em 1 hora e 46 minutos. O adversário na decisão será definido nesta sexta-feira, 25, na partida entre o primeiro colocado do ranking, Novak Djovokic, e o francês Lucas Pouille.

Com duas quebras de saque, Nadal, segundo colocado no ranking, fechou o primeiro set em 21 minutos. O grego teve seu melhor momento no segundo set e teve seu saque quebrado apenas uma vez, quando o jogo estava empatado em 4/4. No terceiro set, o espanhol não deu chances ao adversário, com 85% dos pontos conquistados no primeiro serviço, não perdeu um game sequer.

Com o triunfo, Nadal chegou a 25ª final de Grand Slam na carreira e o 18° título. Ele busca o segundo título na Austrália, após conquistar a taça em 2009.

O Aberto da Austrália é o primeiro torneio que Nadal joga desde o US Open, em setembro, quando se lesionou no joelho direito na fase semifinal. Neste ano, o espanhol estava inscrito para jogar no ATP 250 de Brisbane, mas não participou por conta de lesão.