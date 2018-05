Rafael Nadal conquista título em Roma e volta ao topo do ranking

Vivendo uma fase espetacular na carreira, Rafael Nadal mostrou mais uma vez porque é o maior jogador da história do saibro. Neste domingo, o espanhol venceu o jovem tenista alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, parciais 6/1, 1/6 e 6/3 e conquistou seu oitavo título do Masters 1000 de Roma e o 32° título de Masters na carreira. Além de ser um grande jogo, a partida foi marcada pela chuva, que interrompeu a partida no fim do terceiro set e ajudou Nadal, que não perdeu nenhum game após a pausa.

O jogo teve dois momentos diferentes. O começo foi marcado por um Nadal extremamente confiante no fundo de quadra, com uma boa porcentagem no primeiro serviço e não dando espaço para Zverev durante as trocas de bola. Com tudo isso e a ótima qualidade na devolução que sempre teve no saibro, o Touro Miúra fez 6/1 no primeiro sete ficando mais perto do oitavo título em Roma.

Já o segundo set foi totalmente o inverso. Se na primeira parcial Zverev estava tendo pouca variação nos golpes e com muitos erros não forçados, desta vez o tenista alemão jogou em alto nível e ganhou cinco games seguidos. Nadal chegou a esboçar uma reação ao confirmar seu serviço e fazer 30 – 0 na sequência, mas não foi o suficiente para tirar a larga vantagem do atual número 3 do mundo, que também fez 6/1.

Com a reviravolta no placar, Zverev aproveitou o momento positivo e manteve a intensidade do segundo set já no primeiro game da última parcial. Com excelente qualidade na troca de direção da bola, o jovem tenista de 21 anos quebrou o serviço de Nadal e confirmou logo em seguida, abrindo 2 a 0 e dificultando a vida do espanhol.

No entanto, a chuva mudou totalmente a final do Masters 1000 de Roma. Depois de uma longa pausa por causa do mau tempo, os dois tenistas voltaram à quadra, só que de maneira diferente. Zverev recomeçou o jogo com menos intensidade, enquanto que Nadal aproveitou as brechas do adversário e devolveu a quebra que tinha sofrido no início do set.

O espanhol não apenas tirou a desvantagem que tinha, como ganhou o game de serviço e quebrou novamente o saque do alemão, ficando a um game da vitória. Abatido, Zverev até tentou esboçar uma reação, mas o espanhol não deu brecha e conquistou seu oitavo título em Roma.

(com Gazeta Press)