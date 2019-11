Rafael Nadal ajuda Espanha a conquistar sua sexta Copa Davis

Rafael Nadal precisou usar todas as suas forças para ajudar a Espanha a conquistar sua 6ª Copa Davis graças à vitória no segundo jogo de simples, contra Denis Shapovalov, 6/3 e 7/6 (7), na final contra o Canadá, neste domingo em Madri.

Roberto Bautista havia vencido mais cedo a primeira partida individual contra Felix Auger-Aliassime, 7/6 (3) e 6/3.

“Foi uma semana incrível de toda a equipe principalmente de Rafa”, comemorou Bautista, homenageando seu compatriota, que jogo cinco partidas de simples e duas de duplas desde terça-feira neste novo formato da Copa Davis.

Visivelmente exausto neste fim de temporada, o atual número 1 do mundo precisou extrair força da torcida no tie-break do segundo set, principalmente após desperdiçar dois match-points.

Essa foi a primeira vez que a Copa Davis teve sua fase final em sede única, justamente em solo espanhol. A Espanha já havia sido campeã do torneio em 2000, 2004, 2008, 2009 e 2011 – apenas na primeira conquista Nadal não esteve presente. Com isso, tem menos títulos apenas que os Estados Unidos (32), a Austrália (28), a França (10), a Grã-Bretanha (10) e a Suécia (7).

(Com Gazeta Press e EFE)