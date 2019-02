Rafael Marques prega ‘respeito’, mas confia na classificação do Galo

O zagueiro Rafael Marques, que está recuperado de um edema na região posterior da coxa esquerda, aposta na classificação do Galo diante do Goiás nesta quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O defensor, que vem treinando no time reserva, acredita que a força da torcida atleticana poderá fazer a diferença e, mesmo pregando respeito aos esmeraldinos, não abre mão da vaga na próxima fase.

‘Cada jogo tem a sua história. É um jogo dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. A gente sabe a dificuldade que vai encontrar, mas tenho certeza que, até quinta-feira, a gente vai fazer um bom trabalho para que, quando a bola rolar, a gente possa reverter a situação, respeitando a equipe adversária, mas que possa conseguir o nosso objetivo, que é a classificação’, declarou.

O jogador reconhece que o Atlético-MG não atuou bem no jogo de ida, em Goiânia, e espera que a equipe possa se redimir junto ao torcedor, demonstrando muita dedicação e entrega dentro de campo para reverter a situação. Para seguir na Copa do Brasil o Galo precisa vencer por três gols de diferença. Uma vitória alvinegra por 2 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

‘Não fizemos um bom jogo lá em Goiânia. Isso ficou bem claro, mas somos seres humanos e estamos sujeitos a erros. E, como seres humanos, queremos consertar isso e só vamos conseguir com trabalho, dedicação e entrega. O ano do Atlético-MG esta sendo bom. Foi apenas uma derrota em 15 jogos e acho que merecemos esse voto de confiança. Tenho certeza absoluta que a torcida vai comparecer em grande número e a gente espera fazer o nosso papel, que é se dedicar ao máximo para reverter essa situação’, finalizou Marques.