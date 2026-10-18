Rafael Câmara, primeiro pernambucano a chegar na Formula 1, teve avó pilota
Esportista está na equipe Haas
Após 10 anos, a Fórmula 1 volta a ter dois brasileiros. O pernambucano Rafael Câmara, 21 anos, foi anunciado nesta quinta-feira, 14, pela Haas, como novo piloto da equipe a partir de 2027. Ele é o primeiro Pernambuco a competir no nível mais alto do esporte. Gabriel Bortoleto, 22 anos, está no campeonato pela Audi, entrou em 2025. Desde 2016, com Felipe Massa, pela Williams, e Felipe Nasr, pela Sauber, o Brasil não tinha mais de um representante na principal categoria de automobilismo.
O talento de Câmara vem de família. A avó materna, Niége Rossiter, foi pilota na década de 1960 e campeã em diversos campeonatos ao redor do país. “Eu passei a descobrir mais sobre as histórias quando eu comecei a correr. Antes de começar no kart, é claro que eu via os troféus na casa dela. Mas a gente nunca conversou sobre, e depois que eu comecei no kart, ela passou a contar mais as coisas”, disse.
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Influenciado por amigos do pai, Rafael passou a pilotar kart, e chegou a ganhar, em 2018, o Campeonato Brasileiro, na classe Júnior. Um ano depois, passou a disputar categorias no exterior, incluindo o mundial, conquistando o segundo lugar como júnior. Ainda em 2019, passou a competir como sênior e ficou em quinto lugar no Campeonato Europeu.
A história com o automobilismo surgiu em 2022, quando competiu pela Fórmula 4, no Emirados Árabes Unidos, pela Prema Racing, conquistando o terceiro lugar. Três anos depois, foi para a terceira categoria do campeonato, onde foi campeão. Com a vitória, entrou para a Fórmula 2, onde compete até hoje. Assim como Gabriel Bortoleto, conquistou uma vaga na Fórmula 1, dois anos depois.
O anúncio foi feito pelas redes sociais e repercutiu ao redor do mundo. Em um dos primeiros pronunciamentos, Rafael agradeceu pelo apoio. “Estou muito feliz. Não sei como explicar, muito animado para começar. Primeiro dia utilizando o uniforme da equipe, estou muito feliz. Vai ser uma jornada longa espero ver vocês por aí”.