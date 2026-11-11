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Quinta-feira terá virada nas condições do tempo no Sudeste: a previsão nas regiões do Brasil

Instabilidades avançam pelo estado paulista ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 20h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 12 de novembro, indica aumento das instabilidades em São Paulo, especialmente com o avanço da tarde. A combinação entre calor, umidade e a atuação de um cavado atmosférico favorece a formação de nuvens carregadas no Sudeste e mantém condições para pancadas fortes e temporais em diferentes pontos do país.

Na cidade de São Paulo, a quinta-feira começa com muitas nuvens, mas haverá períodos de sol durante a manhã. À tarde, o aquecimento aumenta as condições para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, cenário que permanece durante a noite. Os termômetros devem variar entre 16°C e 28°C.

No estado paulista, algumas áreas exigem atenção maior. O sul de São Paulo já pode registrar chuva mais intensa nas primeiras horas, enquanto, durante a tarde, há risco de temporais no Vale do Ribeira e em setores do leste e norte paulista. No restante do Brasil, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte também terão pontos sujeitos a chuva forte e tempestades.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a quinta-feira começa com muitas nuvens e chuva em áreas do litoral e do leste da região, além de pontos próximos a Porto Alegre e do norte gaúcho. Entre a tarde e o início da noite, as instabilidades ganham força nos três estados. O maior risco de temporais ocorre no sul do Paraná, em partes de Santa Catarina e no norte, nordeste, centro e Serra do Rio Grande do Sul. Em território gaúcho, podem ocorrer granizo e rajadas superiores a 80 km/h.

Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais terão aumento da instabilidade principalmente durante a tarde. Em território paulista, há risco de temporais no Vale do Ribeira e em áreas do leste e norte. O Rio de Janeiro pode registrar pancadas na Região Metropolitana, Serrana e centro-sul, enquanto Belo Horizonte também fica sujeita a chuva forte e descargas elétricas. No Espírito Santo, a chuva tende a ocorrer de maneira mais isolada.

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Centro-Oeste: o calor e a elevada umidade mantêm condições para tempestades. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal já podem registrar chuva moderada a forte desde a madrugada. À tarde, as instabilidades também avançam sobre Mato Grosso do Sul. Rajadas de vento podem atingir 70 km/h em pontos de Mato Grosso e do norte sul-mato-grossense.

Nordeste: o sul da Bahia continua em atenção para chuva intensa e volumosa, apesar da tendência de enfraquecimento em relação aos dias anteriores. Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália permanecem vulneráveis a novos episódios fortes. No interior nordestino, o cenário é diferente: o calor predomina e a umidade relativa pode cair para 20% a 30% em áreas do Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia.

Norte: calor e umidade favorecem pancadas fortes no Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins, além de diferentes áreas do Pará e do Amapá. No Tocantins e no centro-sul paraense, há risco de temporais localizados durante os períodos mais quentes. No sudoeste tocantinense, as rajadas podem chegar a 70 km/h.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 12 de novembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 27°C
  • Brasília (DF): 19°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 15°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 20°C / 25°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 28°C
  • Manaus (AM): 26°C / 35°C
  • Porto Alegre (RS): 18°C / 28°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 31°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 29°C

Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

No Sul, a maior preocupação está relacionada aos temporais, com possibilidade de granizo e ventos acima de 80 km/h em áreas do Rio Grande do Sul. Já no Sudeste, o aumento das instabilidades durante a tarde coloca setores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais sob risco de pancadas mais intensas.

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Na Bahia, o litoral sul permanece vulnerável depois dos elevados volumes registrados nos últimos dias. Embora a chuva tenda a perder força, novas precipitações intensas ainda podem atingir Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e outras localidades da região.

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