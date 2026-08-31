‘Queremos Colapinto no país’, diz Javier Milei ao pedir à FIA retorno da Fórmula 1 para Argentina

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Javier Milei defendeu o retorno da Fórmula 1 à Argentina em discurso na FIA, destacando a paixão do país pelo automobilismo e a tradição. O Autódromo de Buenos Aires está em reforma, com investimento de US$ 100 milhões para modernizar a estrutura e aumentar a capacidade, visando sediar novamente a F1 e o Mundial de Rali. A iniciativa busca reviver uma história de 28 anos sem a categoria no país, que também receberá a MotoGP em 2027.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu o retorno da Fórmula 1 ao país ao discursar nesta segunda-feira, 31, no Congresso Americano da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que acontece em Buenos Aires.

Milei destacou a paixão do povo argentino pela principal categoria do automobilismo, que teve “arquibancadas lotadas” no último Grande Prêmio disputado no país, há 28 anos. “A Argentina é um país que ama os carros. Temos a tradição, temos os pilotos e agora estamos voltando a ter a seriedade institucional que essas categorias exigem antes de escolher um país”, disse o presidente.

“Queremos ver Colapinto no país”, destacou Milei sobre o piloto argentino de 23 anos que corre pela escuderia francesa Alpine. A FIA não se manifestou até o momento sobre o pedido do chefe de Estado. Atualmente, a Fórmula 1 tem apenas duas etapas na América Latina em seu calendário, em São Paulo e na Cidade do México.

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A Argentina “tem todas as condições para voltar a receber a Fórmula 1 e o Campeonato Mundial de Rali em seu calendário”, acrescentou Milei. O autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, sediou 20 Grandes Prêmios de Fórmula 1 entre 1953 e 1998. Atualmente, o local passa por uma reforma cuja conclusão está prevista para fevereiro do ano que vem.

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Com um investimento estimado em cerca de US$ 100 milhões (R$ 518 milhões na cotação atual), as obras incluem um aumento da capacidade de público para 150 mil pessoas, além de uma remodelação da pista, boxes, pontos de acesso e sistemas de segurança.

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O projeto inclui uma pista de 4.900 metros com 15 curvas para possíveis corridas de Fórmula 1, e uma pista de 4.300 metros com 14 curvas para eventuais provas da MotoGP, que retornará à Argentina em 2027, após 28 anos.

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(com AFP)