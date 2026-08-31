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‘Queremos Colapinto no país’, diz Javier Milei ao pedir à FIA retorno da Fórmula 1 para Argentina

Liga esportiva não acontece mais na Argentina desde 1998, competição tem só duas etapas na América Latina

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 19h04 | Atualizado em 31 ago 2026, 19h06
Javier Milei, presidente da Argentina, discursa em púlpito com microfones, gesticulando com as mãos abertas. Ele veste terno escuro, colete e gravata azul-marinho, camisa azul clara e óculos de armação preta. Ao fundo, a bandeira argentina com o Sol de Maio
 (Tomas Cuesta/Bloomberg/Getty Images)
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O presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu o retorno da Fórmula 1 ao país ao discursar nesta segunda-feira, 31, no Congresso Americano da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que acontece em Buenos Aires.

Milei destacou a paixão do povo argentino pela principal categoria do automobilismo, que teve “arquibancadas lotadas” no último Grande Prêmio disputado no país, há 28 anos. “A Argentina é um país que ama os carros. Temos a tradição, temos os pilotos e agora estamos voltando a ter a seriedade institucional que essas categorias exigem antes de escolher um país”, disse o presidente.

“Queremos ver Colapinto no país”, destacou Milei sobre o piloto argentino de 23 anos que corre pela escuderia francesa Alpine. A FIA não se manifestou até o momento sobre o pedido do chefe de Estado. Atualmente, a Fórmula 1 tem apenas duas etapas na América Latina em seu calendário, em São Paulo e na Cidade do México.

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A Argentina “tem todas as condições para voltar a receber a Fórmula 1 e o Campeonato Mundial de Rali em seu calendário”, acrescentou Milei. O autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, sediou 20 Grandes Prêmios de Fórmula 1 entre 1953 e 1998. Atualmente, o local passa por uma reforma cuja conclusão está prevista para fevereiro do ano que vem.

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Com um investimento estimado em cerca de US$ 100 milhões (R$ 518 milhões na cotação atual), as obras incluem um aumento da capacidade de público para 150 mil pessoas, além de uma remodelação da pista, boxes, pontos de acesso e sistemas de segurança.

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O projeto inclui uma pista de 4.900 metros com 15 curvas para possíveis corridas de Fórmula 1, e uma pista de 4.300 metros com 14 curvas para eventuais provas da MotoGP, que retornará à Argentina em 2027, após 28 anos.

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(com AFP)

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