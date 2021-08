Queniano Eliud Kipchoge confirma favoritismo e é bicampeão da maratona

O queniano Eliud Kipchoge, 36 anos, confirmou sua condição de lenda do atletismo e conquistou o bicampeonato da maratona, a prova mais tradicional da Olimpíada, na noite deste sábado, 7, (manhã de domingo, 8, na capital japonesa, dia que marca o encerramento dos Jogos de Tóquio).

Recordista mundial com a chocante marca de 2h01min39s, Kipchoge passou longe da marca sob o forte calor asiático. A prova, aliás, teve de ser transferida de Tóquio para Sapporo, visando diminuir os efeitos do verão, o que não evitou a ocorrência de 28 desistências, incluindo a dos brasileiros Daniel Chaves e Daniel Nascimento.

Kipchoge completou os 42 quilômetros da prova em 2h08min38s. Amedalha de prata ficou com o holandês Abdi Nageeye (2h09min58s) e o bronze com com o belga Bashir Abdi (2h10min00s).

Campeão também na Rio-2016, Kipchoge tornou-se o terceiro bicampeão da história da maratona, repetindo os feitos do etíope Abebe Bikila e do alemão Waldemar Cierpinski.