Queniano Dennis Kimetto bate recorde mundial dos 25 km

Berlim, 6 mai (EFE).- O queniano Dennis Kimetto bateu em Berlim o recorde mundial no percurso de 25 quilômetros com um tempo de 1h11min18s, rebaixando em meio minuto a marca estabelecida dois anos atrás no mesmo lugar pelo compatriota Samuel Kiplimo Kosgei – que fez 1h11min50s.

Já na maratona de Hannover, houve uma curiosa circunstância: tanto a prova masculina quanto a feminina foram decididas por photo-finish, isto é, quando os vencedores cruzam juntos a linha de chegada e só a fotografia precisa pode determinar o primeiro lugar.

O queniano Joseph Kiptum venceu com um tempo de 2h09min56s em uma disputa acirrada contra o etíope Megersa Bacha Chikuala, que registrou a mesma marca.

A categoria feminina também só foi resolvida por distâncias invisíveis a olho nu. A russa Natalya Puchkova venceu a etíope Mekuria Aberume, ambas com um tempo de 2h30min16s. EFE