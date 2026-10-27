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Esporte

Quem tem o caminho mais difícil? Compare os últimos seis jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Rivais encaram clássicos e duelo direto decisivo na corrida pelo título

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 09h29
Dois jogadores de futebol em campo verde, um com camisa listrada preta e vermelha, cabelo loiro, e outro com camisa branca e calção verde, barba, disputam a bola branca e azul. Torcida vermelha ao fundo
Disputa de bola entre Varela e Flaco López no confronto entre Flamengo e Palmeiras no primeiro turno (Wagner Meier/Getty Images)
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A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 entra em sua fase decisiva, e Flamengo e Palmeiras terão seis compromissos para definir seus destinos na competição. Com 18 pontos ainda em disputa para cada equipe, os dois rivais ainda terão um confronto direto que promete concentrar as atenções do futebol nacional. 

O Flamengo terá três partidas como mandante e três como visitante. O Rubro-Negro começa sua trajetória decisiva com um clássico diante do Vasco, passa por confrontos contra Grêmio e Athletico-PR e visita o Palmeiras antes de encerrar sua participação contra Coritiba e Chapecoense. 

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o Palmeiras encontrará um caminho que exige atenção redobrada longe de casa. O time paulista visita Santos, Cruzeiro e Chapecoense, enquanto recebe Remo, Flamengo e Coritiba. A partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, aparece como um dos obstáculos mais difíceis da sequência, especialmente por anteceder o confronto direto contra o Flamengo. Além disso, os compromissos pela Copa do Brasil e pela Libertadores aumentam a necessidade de administrar o elenco.

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Os próximos seis jogos do Flamengo

  • 33ª rodada: Vasco x Flamengo (29/10)
  • 34ª rodada: Flamengo x Grêmio (04/11)
  • 35ª rodada: Flamengo x Athletico-PR (18/11)
  • 36ª rodada: Palmeiras x Flamengo (22/11)
  • 37ª rodada: Coritiba x Flamengo (29/11)
  • 38ª rodada: Flamengo x Chapecoense (02/12)
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Datas previstas conforme calendário consultado; jogos sujeitos a alterações pela CBF.

Os próximos seis jogos do Palmeiras

  • 33ª rodada: Santos x Palmeiras (28/10)
  • 34ª rodada: Palmeiras x Remo (05/11)
  • 35ª rodada: Cruzeiro x Palmeiras (18/11)
  • 36ª rodada: Palmeiras x Flamengo (22/11)
  • 37ª rodada: Chapecoense x Palmeiras (29/11)
  • 38ª rodada: Palmeiras x Coritiba (02/12)
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Datas previstas conforme calendário consultado; jogos sujeitos a alterações pela CBF.

O confronto direto que pode definir o campeão

O encontro entre Palmeiras e Flamengo, previsto para a 36ª rodada, surge como o ponto central da disputa. Dependendo da diferença de pontos até lá, a partida poderá representar uma oportunidade de ultrapassagem, de consolidação da liderança ou até de encaminhamento matemático do título.

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A comparação dos calendários indica vantagens e riscos para os dois lados. O Flamengo tem a oportunidade de somar pontos em sequência diante de sua torcida antes de visitar o Palmeiras. O clube paulista, por sua vez, conta com o confronto direto em casa e também encerra o campeonato como mandante. Nenhuma dessas circunstâncias garante superioridade. 

Em um Brasileirão marcado pelo equilíbrio, a diferença entre o campeão e o vice pode estar menos nas grandes atuações e mais na capacidade de evitar tropeços inesperados. 

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