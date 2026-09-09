Quem são os novatos na seleção brasileira convocados por Ancelotti para amistosos

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Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados para os amistosos de setembro e outubro da seleção brasileira. Com um foco claro na renovação, o técnico italiano chamou oito estreantes e priorizou jovens talentos. A lista inclui dez atletas do futebol nacional e nomes importantes para a futura geração canarinho.

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O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta, 9, os jogadores para disputar três amistosos na data Fifa estendida de setembro e outubro. Com lista renovada em relação à Copa do Mundo, o italiano chamou oito estreantes na seleção brasileira principal.

Os novatos na canarinho são os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro), os zagueiros Arthur Dias (Athletico-PR) e Jair (Nottingham), os laterais Matheuzinho (Corinthians) e Mauro Júnior (PSV), e os volantes Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).

Ancelotti priorizou jogadores mais jovens nesta convocação e chamou apenas oito atletas que representaram o Brasil na Copa do Mundo para os amistosos.

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“Está é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa e Copa América”, explicou Ancelotti.

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Outro destaque da convocação de Ancelotti é a alta presença de jogadores do futebol brasileiro: são dez no total, três a mais do que na Copa. O Corinthians é o clube com mais representantes, além dos novatos, Bidon e Matheuzinho, também tem o goleiro Hugo na lista.

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Os convocados disputam dois amistosos contra a Austrália, na casa dos adversários. No dia 25 de setembro, jogam no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). No dia 29, enfrenta os australianos no estádio Suncorp, em Brisbane, às 7h.

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A delegação então viaja para a Índia para enfrentar a seleção do país asiático pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no dia 3 de outubro, às 11h no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.