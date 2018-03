Quem são os brasileiros na Paralimpíada de Inverno 2018

Três brasileiros participarão da edição de 2018 dos Jogos Paralímpicos de inverno em PyeongChang, na Coreia do Sul. Aline Rocha e Cristian Ribera no esqui cross-country e André Cintra no esqui alpino, na prova de snowboard. Essa é a segunda vez que brasileiros competem nos Jogos Paralímpicos de inverno. A primeira vez foi em 2014, nos Jogos de Sóchi, com dois representantes. Além de André Cintra, que volta este ano, o país teve Fernando Aranha, que não disputa neste ano. Conheça abaixo quem são os representantes de 2018.

Aline Rocha

A paranaense de 27 anos compete pela primeira vez nos Jogos de inverno. Sofreu um acidente de carro aos 15 anos e ficou sem movimento nas pernas. É competidora do esqui cross-country e conseguiu sua classificação em dezembro de 2017, ao completar as provas de sprint e 5 km abaixo do índice necessários para classificação. Porta-bandeira do Brasil nesta edição, competiu na Paralimpíada de verão, no Rio de Janeiro, em 2016, nas provas de 1.500 m, 5.000 m e maratona na classe T54 (cadeirantes).

Cristian Ribera

Com apenas 15 anos, o rondoniense é o atleta mais jovem da equipe brasileira. Nasceu com artrogripose, doença congênita das articulações das extremidades. Como o Brasil tinha uma vaga masculina garantida no esqui cross-country, conseguiu ocupá-la por ter os melhores resultados brasileiros nas últimas competições. Além do esqui, é atleta de natação e atletismo.

André Cintra

Aos 38 anos, é o mais experiente da equipe brasileira, competindo nas provas de snowboard, no esqui alpino. Sofreu um acidente de moto aos 17 anos e precisou amputar a perna direita. Desde 2010 começou a praticar snowboard e foi o primeiro brasileiro classificado para uma edição de Jogos Paralímpicos de inverno, em 2014, para Sóchi. Ficou na 28ª colocação entre 33 competidores.