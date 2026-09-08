Quem são os brasileiros indicados à premiação da Bola de Ouro?

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A 70ª edição da Bola de Ouro tem forte presença brasileira. Lorena se destaca com duas indicações, incluindo a principal, e Gabriel Magalhães faz sua estreia. Marquinhos e Vini Jr. completam a lista de jogadores, enquanto o Flamengo disputa o prêmio de melhor clube do ano. Confira os detalhes!

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A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça, 8, os indicados a categorias da 70ª edição da premiação. O Brasil está representado em quatro categorias, com quatro atletas e um clube.

A goleira Lorena é o principal destaque do país com duas indicações. A atleta do Kansas City FC e da seleção brasileira disputa o troféu Yashin da categoria de melhor goleira com Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Cata Coll (Barcelona/Espanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão).

Pela primeira vez na carreira, Lorena foi indicada à categoria principal de melhor jogadora do ano, em que disputa a Bola de Ouro entre mulheres, sendo a única brasileira contemplada na lista. Marta é a maior vencedora do prêmio, com seis troféus conquistados.

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Entre os homens, Gabriel Magalhães também faz sua estreia na disputa pela Bola de Ouro. O zagueiro se destacou na conquista da Premier League pelo Arsenal na temporada 2025/26, no vice-campeonato da Champions League e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

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Seu companheiro na defesa da canarinho, mas adversário na final da Champions, o zagueiro Marquinhos do PSG recebeu sua segunda indicação. Capitão do time francês, conquistou o bicampeonato da Champions League, com vitória sobre o Arsenal de Magalhães na disputa por pênaltis na final.

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O atacante Vinícius Jr. recebeu sua sexta indicação ao prêmio da Bola de Ouro, com sua melhor colocação final em 2024, quando foi segundo colocado. O jogador se destacou na temporada de clubes pelo Real Madrid, apesar do clube não ter conquistado títulos. No Mundial de seleções, o ponta foi o artilheiro do Brasil com quatro gols na campanha de oitavas de final da equipe de Carlo Ancelotti.

O Flamengo representa o Brasil na categoria de clube do ano. Na última temporada, o Rubro-negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. No Intercontinental de clubes, terminou com o vice-campeonato após derrota para o PSG, na final do torneio.