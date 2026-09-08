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Esporte

Quem são os brasileiros indicados à premiação da Bola de Ouro?

País está representado em quatro categorias com dupla indicação para goleira da seleção brasileira

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 11h56
MUDANÇA - Vinicius Jr.: no avesso do incômodo racismo de Jefferson
Vinícius Jr. recebeu sexta indicação na carreira para prêmio da Bola de Ouro (Buda Mendes/Getty Images)
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A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça, 8, os indicados a categorias da 70ª edição da premiação. O Brasil está representado em quatro categorias, com quatro atletas e um clube. 

A goleira Lorena é o principal destaque do país com duas indicações. A atleta do Kansas City FC e da seleção brasileira disputa o troféu Yashin da categoria de melhor goleira com Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Cata Coll (Barcelona/Espanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão). 

Goleira brasileira de cabelo preso, vestindo uniforme preto com detalhes amarelos e luvas laranja, comemora com punho cerrado e boca aberta em campo de futebol, com a torcida ao fundo
Goleira Lorena, da seleção brasileira (Daniel Chesterton/Offside/Offside/Getty Images)

Pela primeira vez na carreira, Lorena foi indicada à categoria principal de melhor jogadora do ano, em que disputa a Bola de Ouro entre mulheres, sendo a única brasileira contemplada na lista. Marta é a maior vencedora do prêmio, com seis troféus conquistados.

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Entre os homens, Gabriel Magalhães também faz sua estreia na disputa pela Bola de Ouro. O zagueiro se destacou na conquista da Premier League pelo Arsenal na temporada 2025/26, no vice-campeonato da Champions League e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

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Dois jogadores de futebol em campo, um de camisa azul abraça o outro de camisa vermelha e branca, que cobre o rosto com as mãos, em um momento de emoção
Companheiros de seleção e rivais de clubes, Gabriel Magalhães e Marquinhs protagonizaram abraço ao final da Champions League (James Gill - Danehouse/Getty Images)

Seu companheiro na defesa da canarinho, mas adversário na final da Champions, o zagueiro Marquinhos do PSG recebeu sua segunda indicação. Capitão do time francês, conquistou o bicampeonato da Champions League, com vitória sobre o Arsenal de Magalhães na disputa por pênaltis na final.

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O atacante Vinícius Jr. recebeu sua sexta indicação ao prêmio da Bola de Ouro, com sua melhor colocação final em 2024, quando foi segundo colocado. O jogador se destacou na temporada de clubes pelo Real Madrid, apesar do clube não ter conquistado títulos. No Mundial de seleções, o ponta foi o artilheiro do Brasil com quatro gols na campanha de oitavas de final da equipe de Carlo Ancelotti. 

O Flamengo representa o Brasil na categoria de clube do ano. Na última temporada, o Rubro-negro conquistou a Libertadores e o Brasileirão. No Intercontinental de clubes, terminou com o vice-campeonato após derrota para o PSG, na final do torneio.

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