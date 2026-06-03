Quem são as seleções favoritas para a Copa do Mundo, segundo casas de apostas
A menos de dez dias da competição, cinco seleções que já foram campeãs estão entre as favoritas
Em menos de dez dias os Estados Unidos, Canadá e México sediarão a maior representação do futebol mundial, a Copa de 2026, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho. Com 48 seleções na disputa pela taça, cinco delas são apontadas como as favoritas de acordo com casas de apostas: Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina.
Espanha e Inglaterra andam lado a lado com um histórico de apenas um título, para a Espanha em 2010 e Inglaterra em 1966. França, por sua vez, carrega duas vitórias (em 1998 e 2018) e Brasil e Argentina são os maiores campeões. A Argentina com três títulos (1978, 1986 e 2022), sendo um deles o último, e o Brasil com o maior histórico da Copa, com cinco títulos do mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Confira a seguir as chances atualizadas para os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026 nas principais plataformas de apostas:
GingaBet
Espanha: 5.00
França: 6.00
Inglaterra: 8.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
7K Bet
Espanha: 5.50
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
Vera Bet
Espanha: 5.50
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
Cassino Bet
Espanha: 5.50
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
Casa de Apostas
Espanha: 5.60
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
Reals
Espanha: 5.50
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00
Luck.bet
Espanha: 5.50
França: 6.00
Inglaterra: 7.00
Brasil: 9.00
Argentina: 9.00