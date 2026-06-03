Em menos de dez dias os Estados Unidos, Canadá e México sediarão a maior representação do futebol mundial, a Copa de 2026, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho. Com 48 seleções na disputa pela taça, cinco delas são apontadas como as favoritas de acordo com casas de apostas: Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina.

Espanha e Inglaterra andam lado a lado com um histórico de apenas um título, para a Espanha em 2010 e Inglaterra em 1966. França, por sua vez, carrega duas vitórias (em 1998 e 2018) e Brasil e Argentina são os maiores campeões. A Argentina com três títulos (1978, 1986 e 2022), sendo um deles o último, e o Brasil com o maior histórico da Copa, com cinco títulos do mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Confira a seguir as chances atualizadas para os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026 nas principais plataformas de apostas:

GingaBet

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Espanha: 5.00

França: 6.00

Inglaterra: 8.00

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Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

7K Bet

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Espanha: 5.50

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

Vera Bet

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Espanha: 5.50

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

Cassino Bet

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Espanha: 5.50

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

Casa de Apostas

Espanha: 5.60

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

Reals

Espanha: 5.50

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00

Luck.bet

Espanha: 5.50

França: 6.00

Inglaterra: 7.00

Brasil: 9.00

Argentina: 9.00