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Esporte

Quem leva a melhor na audiência: Copa do Mundo ou Super Bowl

Estreia da competição alcançou 1,2 bilhão de visualizações ao redor do mundo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h51
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 (Hannah Peters - FIFA/Getty Images)
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Muito se discute qual competição esportiva atrai o maior número de pessoas: o Super Bowl, que acontece anualmente, nos Estados Unidos, ou a Copa do Mundo, realizada de quatro em quatro anos. Os números, no entanto, deixam claro que o Mundial ainda é o esporte mais popular do planeta.

Dados da plataforma 365Scores mostram que abertura da Copa do Mundo deste ano, na última quinta-feira, 11, alcançou um marco histórico com 1,2 bilhão de visualizações ao redor do mundo, evidenciando a força do evento. Para efeito de comparação, a final do Super Bowl de 2025 teve uma audiência média recorde de 127,7 milhões de pessoas.

Os números da abertura deste ano representam o dobro em relação à Copa de 2022, realizada no Catar, quando a cerimônia de abertura alcançou cerca de 550 milhões de telespectadores em todo o mundo. O recorde, no entanto, ainda pertence à decisão daquele ano entre Argentina e França, que registrou mais de 1,5 bilhão de espectadores.

“O Super Bowl é uma comemoração do modo de viver norte-americano. A Copa do Mundo, a celebração e apoteose da história do homem na Terra. Qualquer um dos 104 jogos da Copa vai ter no mundo mais audiência que um jogo de futebol americano, mesmo que o mais importante da temporada, e que com um show no intervalo que é mais aguardado que o próprio. São dois eventos relevantes, mas um é de um esporte local, nacional, de transmissão mundial. O outro, a maior congregação universal que existe”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

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Os números reforçam algo que o mercado esportivo já percebe há anos: a Copa do Mundo opera em uma escala global que nenhuma outra propriedade esportiva consegue replicar. Enquanto o Super Bowl é um produto extremamente valioso e dominante no mercado norte-americano, a Copa mobiliza diferentes culturas, fusos horários e mercados simultaneamente. Para patrocinadores, emissoras e plataformas digitais, isso representa uma capacidade única de gerar alcance, engajamento e retorno comercial em nível planetário. “O crescimento da audiência na abertura da Copa de 2026 mostra que o futebol não apenas mantém sua posição como esporte mais popular do mundo, mas também amplia sua relevância em um ecossistema de mídia cada vez mais fragmentado e competitivo”, diz Bruno Brum, CMO da Agência End to End

Entre as emissoras que estão transmitindo a competição no Brasil, os números também são expressivos. A Globo confirmou a liderança absoluta na televisão brasileira, e a exibição conjunta da TV Globo, SporTV e Ge TV alcançou 46,4 milhões de pessoas, o que equivale a 25% do público conectado no horário. O índice superou a média de audiência registrada nas quatro quintas-feiras anteriores na mesma faixa horária.

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Enquanto isso, o SBT celebrou sua consolidação na vice-liderança nacional de audiência. De acordo com os dados consolidados do Kantar Ibope, a transmissão do jogo inaugural, entre 16h05 e 18h03, registrou 5,7 pontos de média e alcançou pico de 6,4 pontos no Painel Nacional de Televisão. O índice oficial confirmou a segunda colocação isolada da emissora na faixa horária, superando com folga a principal concorrente.

Já a CazéTV demonstrou novamente seu forte protagonismo no ambiente digital. O canal do streamer Casimiro Miguel consolidou-se entre as principais opções dos torcedores na estreia da competição e alcançou picos de quase 5 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, mesmo competindo de forma direta com as transmissões da TV aberta. A expectativa interna é que o canal supere o recorde histórico estabelecido na Copa de 2022, quando ultrapassou a marca de 8 milhões de conexões em tempo real na partida entre Brasil e Croácia. Um simples jogo entre Canadá x Bósnia, transmitido com exclusividade pela plataforma nesta sexta-feira, 12, registrou um pico de 5,8 milhões de espectadores simultâneos.

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