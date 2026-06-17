Quem leva a melhor na audiência: Copa do Mundo ou Super Bowl

Muito se discute qual competição esportiva atrai o maior número de pessoas: o Super Bowl, que acontece anualmente, nos Estados Unidos, ou a Copa do Mundo, realizada de quatro em quatro anos. Os números, no entanto, deixam claro que o Mundial ainda é o esporte mais popular do planeta.

Dados da plataforma 365Scores mostram que abertura da Copa do Mundo deste ano, na última quinta-feira, 11, alcançou um marco histórico com 1,2 bilhão de visualizações ao redor do mundo, evidenciando a força do evento. Para efeito de comparação, a final do Super Bowl de 2025 teve uma audiência média recorde de 127,7 milhões de pessoas.

Os números da abertura deste ano representam o dobro em relação à Copa de 2022, realizada no Catar, quando a cerimônia de abertura alcançou cerca de 550 milhões de telespectadores em todo o mundo. O recorde, no entanto, ainda pertence à decisão daquele ano entre Argentina e França, que registrou mais de 1,5 bilhão de espectadores.

“O Super Bowl é uma comemoração do modo de viver norte-americano. A Copa do Mundo, a celebração e apoteose da história do homem na Terra. Qualquer um dos 104 jogos da Copa vai ter no mundo mais audiência que um jogo de futebol americano, mesmo que o mais importante da temporada, e que com um show no intervalo que é mais aguardado que o próprio. São dois eventos relevantes, mas um é de um esporte local, nacional, de transmissão mundial. O outro, a maior congregação universal que existe”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

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Os números reforçam algo que o mercado esportivo já percebe há anos: a Copa do Mundo opera em uma escala global que nenhuma outra propriedade esportiva consegue replicar. Enquanto o Super Bowl é um produto extremamente valioso e dominante no mercado norte-americano, a Copa mobiliza diferentes culturas, fusos horários e mercados simultaneamente. Para patrocinadores, emissoras e plataformas digitais, isso representa uma capacidade única de gerar alcance, engajamento e retorno comercial em nível planetário. “O crescimento da audiência na abertura da Copa de 2026 mostra que o futebol não apenas mantém sua posição como esporte mais popular do mundo, mas também amplia sua relevância em um ecossistema de mídia cada vez mais fragmentado e competitivo”, diz Bruno Brum, CMO da Agência End to End

Entre as emissoras que estão transmitindo a competição no Brasil, os números também são expressivos. A Globo confirmou a liderança absoluta na televisão brasileira, e a exibição conjunta da TV Globo, SporTV e Ge TV alcançou 46,4 milhões de pessoas, o que equivale a 25% do público conectado no horário. O índice superou a média de audiência registrada nas quatro quintas-feiras anteriores na mesma faixa horária.

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Enquanto isso, o SBT celebrou sua consolidação na vice-liderança nacional de audiência. De acordo com os dados consolidados do Kantar Ibope, a transmissão do jogo inaugural, entre 16h05 e 18h03, registrou 5,7 pontos de média e alcançou pico de 6,4 pontos no Painel Nacional de Televisão. O índice oficial confirmou a segunda colocação isolada da emissora na faixa horária, superando com folga a principal concorrente.

Já a CazéTV demonstrou novamente seu forte protagonismo no ambiente digital. O canal do streamer Casimiro Miguel consolidou-se entre as principais opções dos torcedores na estreia da competição e alcançou picos de quase 5 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, mesmo competindo de forma direta com as transmissões da TV aberta. A expectativa interna é que o canal supere o recorde histórico estabelecido na Copa de 2022, quando ultrapassou a marca de 8 milhões de conexões em tempo real na partida entre Brasil e Croácia. Um simples jogo entre Canadá x Bósnia, transmitido com exclusividade pela plataforma nesta sexta-feira, 12, registrou um pico de 5,8 milhões de espectadores simultâneos.

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