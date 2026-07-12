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Esporte

Quem foi Jayden Adams, jogador sul-africano que morreu após disputar a Copa 2026

Partida entre Noruega e Inglaterra deste sábado, 11, foi precedida por um momento de silêncio ao atleta, que tinha 25 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 10h06 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h31
Jogador de futebol sul-africano, com cabelo raspado, vestindo camisa amarela e calção verde com o número 23, em campo durante uma partida
Jayden Adams durante a partida entre África do Sul e República Tcheca, em 18 de junho (Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images)
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A disputa entre Noruega e Inglaterra ocorrida neste sábado, 11, fez com que os jogadores deixassem os nervos de lado antes de chutar a bola, graças a um momento de silêncio em homenagem ao jogador sul-africano Jayden Adams, que foi encontrado morto na manhã do mesmo dia, aos 25 anos, duas semanas após representar seu país na Copa do Mundo.

O corpo de Adams foi encontrado em uma casa no bairro de Schotschekloof, na Cidade do Cabo, e as autoridades seguem investigando a cena. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada, mas não há indício de que ele tenha sido vítima de um crime. O ministro dos Esportes, Artes e Cultura, Gayton McKenzie, pede que o público e a imprensa respeitem a privacidade da família. 

Nascido em 2001, Adams cresceu na cidade de Stellenbosch e se tornou jogador profissional em agosto de 2020 — o primeiro de seu clube a atingir tal feito. Em janeiro de 2025, ele se juntou ao time sul-africano Mamelodi Sundowns. Sua jornada com a seleção do país começou em 2022 como meio-campista, e, dentro de três anos, ele fez dois gols pelo país, dentro de 13 partidas.

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Adams participou de todas as disputas do país na Copa do Mundo 2026 — com exceção da derradeira, na qual os sul-africanos foram derrotados pelo Canadá.

Pouco antes do campeonato, o jovem havia passado por uma perda familiar. Sua avó, Marianna Adams, morreu apenas um dia antes da disputa entre África do Sul e República Tcheca. Apesar do luto, Adams cumpriu suas obrigações como titular e jogou ao logo de todo o primeiro tempo, até ser substituído no intervalo. A partida acabou em empate, com um gol para cada time.

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Segundo o ministro McKenzie, “o futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e a nação lamenta ao lado de sua família, companheiros de equipe e dos milhões de torcedores que o acompanharam desde as categorias de base até a seleção principal”. O político ainda compartilhou um vídeo com Adams na rede X, antigo Twitter, junto da legenda: “Descanse em paz, meu garoto”.

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