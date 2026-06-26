Quem fica com os mais de 40 bilhões de dólares movimentados na Copa

Empresas de mídia, plataformas esportivas, bets, negócios especializados em dados e produtores de conteúdo, entre tantos outros, disputam a atenção de milhões de torcedores que acompanham a competição por diferentes telas e formatos. Em um cenário que vai muito além dos direitos de transmissão e dos patrocínios tradicionais, a Copa se consolidou como uma plataforma capaz de impulsionar mercados inteiros construídos em torno da audiência.

A dimensão dessa economia vai além das receitas da Fifa. Um estudo da OpenEconomics (OE), desenvolvido para a própria entidade, estima que o Mundial poderá gerar até US$ 40,9 bilhões em atividade econômica e sustentar mais de 823 mil empregos. O dado ajuda a explicar por que empresas dos mais diversos setores enxergam a competição como uma oportunidade de crescimento que começa muito antes do apito inicial.

Um fato importante é que a maior parte do dinheiro gerado no torneio vai diretamente para a entidade máxima do futebol, divididos especialmente em direitos de transmissão, ingressos e hospitalidade, e patrocínios e licenciamento. Esse montante também é destinado em boa parte para as cidades e países-sede, que acabam sendo os verdadeiros responsáveis por custear grande parte da infraestrutura, logística e segurança.

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A CORRIDA DAS MARCAS

Entre os mercados mais beneficiados está a publicidade. A consultoria WARC Media estima que a Copa de 2026 adicionará US$ 10,5 bilhões aos investimentos globais em mídia e marketing, impulsionando campanhas, patrocínios, ativações e produção de conteúdo em diferentes plataformas.

O interesse das marcas pode ser observado antes mesmo do início da competição. A convocação da seleção brasileira para o Mundial alcançou 96 milhões de pessoas nas plataformas digitais da CBF. O alcance ajuda a explicar por que empresas ampliam investimentos meses antes da estreia da competição.

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A disputa por essa atenção também aparece nos mercados tradicionais. No Reino Unido, a ITV informou ter atraído mais de 220 anunciantes para a Copa, incluindo 70 empresas que nunca haviam anunciado em transmissões de futebol. A emissora projeta receitas publicitárias cerca de 30% superiores às registradas durante a Eurocopa de 2024.

Dentro deste contexto, o que parece cada vez mais claro e real é o papel do torcedor, que mudou profundamente desde a última Copa. Mais digitalizado e tecnológico, com avanços significativos na utilização da IA, isso acaba se transformando quase que naturalmente para todas as empresas que trabalham com esportes.

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Um deles está na Flashscore, plataforma global de resultados esportivos em tempo real, que fornece placares ao vivo, estatísticas detalhadas, escalações, classificações e notificações instantâneas para mais de 35 modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei e tênis. Por isso, a empresa está investindo em uma operação capaz de produzir até 1.500 conteúdos em 13 mercados diferentes, além de entrevistas com jogadores, ex-atletas, treinadores e analistas, produção diária de vídeos, conteúdo orientado por SEO e notificações em tempo real.

“O comportamento dos torcedores se tornou muito mais diversificado, o que significa que não existe um único formato vencedor. O que observamos é que diferentes formatos cumprem papéis complementares ao longo da jornada do usuário”, aponta Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil.

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Segundo o executivo, conteúdos curtos e vídeos são extremamente eficazes para descoberta e engajamento inicial, especialmente em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube. Por isso, os criadores de conteúdo ocupam uma posição central na nossa estratégia para a Copa do Mundo de 2026.

“Ao mesmo tempo, conteúdos mais aprofundados continuam sendo fundamentais para retenção e recorrência. Estatísticas em tempo real, análises de partidas, prévias, entrevistas e coberturas especializadas seguem entre os formatos mais valorizados durante os jogos”, diz. “Nossa visão é que o sucesso não está em escolher entre conteúdo curto ou cobertura tradicional, mas em combinar diferentes formatos para entregar a informação certa, no momento certo e na plataforma certa”.

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