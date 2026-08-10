Quem era o alpinista que escalou em tempo recorde um dos maiores paredões de granito e morreu aos 30 anos

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O renomado alpinista Jake Whisenant, de 30 anos, faleceu em um trágico acidente na cordilheira de Sierra Nevada, Califórnia. Recordista mundial de escalada no El Capitan, Jake era uma figura inspiradora no esporte. Amigos e autoridades confirmaram a notícia. Entenda a trajetória e o legado deste aventureiro que morreu fazendo o que amava.

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O alpinista Jake Whisenant, de 30 anos, morreu em um acidente na cordilheira de Sierra Nevada, na Califórnia, nos Estados Unidos, na segunda-feira 3. A informação foi confirmada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Tulare, mas sem detalhes sobre as circunstâncias.

Nas redes sociais, a amiga de Whisenant, Bailee Moore, também confirmou a informação e lamentou a morte do amigo: “Nossa família está absolutamente devastada com essa notícia, mas encontra algum consolo no fato de que Jake morreu fazendo aquilo que amava, na bela Sierra Nevada. Vou procurar por você em todas as vidas, meu irmão. Agora vá descansar lá no alto daquela montanha”, escreveu.

Em 15 de julho, o próprio Jake publicou em suas redes sociais registros de Sierra Nevada.

Recordista

Em outubro de 2024, Whisenant e Brant Hysell estabeleceram o recorde de escalada mais rápida da montanha de El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA. A dupla alcançou o pico a 2. 308 metros de altura em 2h55min32s pela rota Lurking Fear, superando o então recorde de Yuji Hirayama e Nick Fowler, de 2003.

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Em suas redes sociais, Whisenant publicou o vídeo da chegada ao topo e celebrou a conquista: “Um dia verdadeiramente mágico que jamais esquecerei. Ambos entramos em estado de fluxo, nos dedicamos totalmente ao nosso plano e, o mais importante, nos divertimos muito”, escreveu. Dias antes, eles tinham completado a escalada em 4 horas.

O lugar é considerado a “meca da escalada moderna” e ganhou notoriedade mundial pelo documentário vencedor do Oscar em 2019, Free Solo (2018), em que Alex Honnold escalou a montanha sem cordas ou equipamentos de proteção.