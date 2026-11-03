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Quem era Jesús de Miguel, atacante espanhol morto após colisão em jogo

Aos 30 anos, o centroavante do CD Tenerife construiu uma carreira ascendente no futebol da Espanha antes da tragédia em campo

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h02 | Atualizado em 3 nov 2026, 09h03
Jogador de futebol sorrindo, braços abertos, vestindo camisa clara com Tenerife e shorts escuros com o número 9, em campo com gol ao fundo, em preto e branco
Jesús de Miguel, do Tenerife: atacante deixa a esposa e uma filha de um ano - (CD TENERIFE/AFP)
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O futebol espanhol está em luto com a perda prematura de Jesús de Miguel Alameda, atacante do Tenerife que morreu aos 30 anos na manhã desta terça-feira, 3, no Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria. Conhecido carinhosamente no meio esportivo pelo apelido “Demi”, o centroavante não resistiu às graves complicações neurológicas causadas por uma parada cardiorrespiratória sofrida na noite anterior, em decorrência de uma colisão violenta com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, em partida válida pela segunda divisão espanhola.

Nascido em Madri em 21 de setembro de 1996, Jesús de Miguel destacava-se em campo pela estatura de 1,90 metro, pela habilidade com a perna esquerda e pela presença marcante como camisa 9. Formado nas categorias de base do Leganés, construiu uma trajetória consistente nas divisões de acesso do país, acumulando passagens por Fuenlabrada e Navalcarnero. O atacante ganhou projeção nacional atuando pelo Unionistas de Salamanca, onde marcou 12 gols em 36 jogos na temporada 2021/2022. Em 2023, transferiu-se para o CD Castellón, clube pelo qual disputou 88 partidas, anotou 25 gols ao longo de três temporadas e celebrou o acesso à divisão de prata do futebol espanhol.

Contratado pelo Tenerife em julho de 2025, o atleta vinha consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe das Ilhas Canárias, somando seis atuações na atual temporada 2026/2027. Fora dos gramados, o jogador vivia um período pessoal especial: era casado e pai de uma menina de um ano de idade, nascida no final de junho de 2025.

A fatalidade que interrompeu sua vida ocorreu nos acréscimos da partida disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López. Ao tentar dominar um lançamento em profundidade no ataque, De Miguel foi atingido na região do peito pelo joelho do goleiro Owono, caindo desacordado no gramado. Atendido emergencialmente, o atleta teve o pulso reanimado durante o transporte de ambulância para a UTI, mas uma irreversível piora neurológica durante a madrugada culminou no óbito confirmado pela manhã no horário espanhol.

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A confirmação da morte provocou uma onda imediata de comoção no esporte. Em nota pública, a diretoria do Tenerife declarou estar “despedaçada de dor”, enquanto o Andorra definiu-se como “devastado”. Gigantes da LaLiga, como Real Madrid e Barcelona, manifestaram condolências oficiais à família de Jesús de Miguel, que agradeceu o carinho recebido e solicitou respeito à sua privacidade.

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