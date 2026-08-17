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Quem era Dwayne Quamina, fisiculturista morto aos 40 anos, nos EUA

Veterano da Marinha americana e ex-top 10 do Mr. Olympia, King Q morreu uma semana após competir em Atlanta; causa não foi divulgada

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h38 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h59
Homem musculoso de pele escura, sorrindo e com as mãos na cintura, vestindo regata estampada e shorts cinza, tênis brancos com detalhes coloridos, em um ambiente escuro com luzes horizontais no teto. No topo, uma faixa vermelha com o texto 16 Week Contest Prep
Dwayne Quamina, fisiculturista americano, conhecido como "King Q" (King Q NS/Reprodução)
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O fisiculturista profissional americano Dwayne Quamina, conhecido como “King Q”, morreu no domingo, 16, aos 40 anos. A confirmação foi feita por sua esposa, Leah Jerez, em publicação na conta oficial do casal no Instagram. A causa da morte não foi divulgada até o momento, o que surpreendeu admiradores, já que o atleta não havia relatado problemas de saúde recentes. Ele morreu exatamente uma semana após sua última participação na competição Lenda Murray Atlanta Pro Supershow, disputada entre os dias 8 e 9, na Geórgia, terminando em sexto lugar na categoria 212.

Quamina construiu carreira sólida na categoria 212 da IFBB Pro League, reservada a atletas com até 212 libras (cerca de 96,2 kg). No período amador, competindo pela NPC, destacou-se em 2014 com vitórias no Emerald Cup e no Empire Classic. Em 2016, o título no USA Championships lhe garantiu o cartão de profissional, e no ano seguinte ele venceu o Europa Phoenix Pro, ampliando sua presença no circuito internacional.

O auge da carreira veio em setembro de 2018, quando alcançou o décimo lugar na categoria 212 do Mr. Olympia, em Las Vegas — a principal competição do fisiculturismo mundial. Em 2020, após o oitavo lugar no New York Pro de 2019, ele se afastou dos palcos. Retornou no ano passado, com atuações de destaque: terceiro lugar no Chicago Pro e quarto no Lenda Murray Atlanta Pro daquele ano. Este mês, voltou à mesma competição pela última vez, encerrando a carreira com a sexta colocação.

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Fora dos palcos, Quamina serviu por mais de dez anos na Marinha dos Estados Unidos. Trabalhava também como personal trainer certificado e coach de nutrição, atuando junto à academia 4:13 Fitness Center, na Califórnia, além de ser cineasta.

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A notícia de sua morte gerou comoção na comunidade do fisiculturismo, com colegas destacando seu carisma e generosidade. Em seu centro de treinamento, era visto como mentor e referência para atletas mais jovens. Dwayne Quamina deixa a esposa, Leah, e os filhos. Detalhes sobre o velório e sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados pela família.

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