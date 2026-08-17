Quem era Dwayne Quamina, fisiculturista morto aos 40 anos, nos EUA

Ler Resumo





O fisiculturista profissional Dwayne Quamina, conhecido como “King Q”, faleceu aos 40 anos. A causa da morte ainda não foi revelada, gerando surpresa na comunidade. Com uma carreira notável na categoria 212 da IFBB Pro League, ele foi destaque no Mr. Olympia e serviu na Marinha dos EUA. Saiba mais sobre sua trajetória.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O fisiculturista profissional americano Dwayne Quamina, conhecido como “King Q”, morreu no domingo, 16, aos 40 anos. A confirmação foi feita por sua esposa, Leah Jerez, em publicação na conta oficial do casal no Instagram. A causa da morte não foi divulgada até o momento, o que surpreendeu admiradores, já que o atleta não havia relatado problemas de saúde recentes. Ele morreu exatamente uma semana após sua última participação na competição Lenda Murray Atlanta Pro Supershow, disputada entre os dias 8 e 9, na Geórgia, terminando em sexto lugar na categoria 212.

Quamina construiu carreira sólida na categoria 212 da IFBB Pro League, reservada a atletas com até 212 libras (cerca de 96,2 kg). No período amador, competindo pela NPC, destacou-se em 2014 com vitórias no Emerald Cup e no Empire Classic. Em 2016, o título no USA Championships lhe garantiu o cartão de profissional, e no ano seguinte ele venceu o Europa Phoenix Pro, ampliando sua presença no circuito internacional.

O auge da carreira veio em setembro de 2018, quando alcançou o décimo lugar na categoria 212 do Mr. Olympia, em Las Vegas — a principal competição do fisiculturismo mundial. Em 2020, após o oitavo lugar no New York Pro de 2019, ele se afastou dos palcos. Retornou no ano passado, com atuações de destaque: terceiro lugar no Chicago Pro e quarto no Lenda Murray Atlanta Pro daquele ano. Este mês, voltou à mesma competição pela última vez, encerrando a carreira com a sexta colocação.

Fora dos palcos, Quamina serviu por mais de dez anos na Marinha dos Estados Unidos. Trabalhava também como personal trainer certificado e coach de nutrição, atuando junto à academia 4:13 Fitness Center, na Califórnia, além de ser cineasta.

Continua após a publicidade

A notícia de sua morte gerou comoção na comunidade do fisiculturismo, com colegas destacando seu carisma e generosidade. Em seu centro de treinamento, era visto como mentor e referência para atletas mais jovens. Dwayne Quamina deixa a esposa, Leah, e os filhos. Detalhes sobre o velório e sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados pela família.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026