Quem era Alicia Lesgart, mãe do técnico do Sport, Mariano Soso

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A educadora argentina Alicia Lesgart, mãe do técnico Mariano Soso, do Sport Club do Recife, faleceu. Reconhecida defensora da alfabetização e dos direitos humanos, Alicia influenciou profundamente o filho, introduzindo-o às obras de Paulo Freire e despertando sua paixão pela cultura brasileira. O clube liberou Soso para viajar à Argentina para o velório.

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A educadora argentina Alicia Lesgart, mãe do técnico argentino Mariano Soso, do Sport Club do Recife, morreu nas últimas horas de quarta-feira, 11. O falecimento foi comunicado oficialmente na manhã desta quinta-feira, 12, pelo clube comandado pelo treinador.

O Sport liberou Soso para viajar até a Argentina, onde Alicia residia e vivem seus familiares, para acompanhar o velório e o enterro. A causa da morte não foi divulgada.

Durante a ausência do técnico, os treinos ficam sob responsabilidade dos auxiliares Diego Bujan, Daniel Morales e Sued Lima. Segundo o ge, o treinador pretende retornar para o Brasil e comandar o Sport na última rodada da Série B neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, contra o Goiás.

Em nota oficial, o clube expressou profundo pesar e solidariedade ao técnico e aos familiares.

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Quem foi Alicia Lesgart e sua influência

Alicia Lesgart foi uma educadora popular, defensora da alfabetização e referência na Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos em Rosário, na Argentina. Sua família foi perseguida durante a ditadura militar argentina (1976–1983), com primas e primos desaparecidos ou executados pelo regime, como Susana, Adriana, María Amelia e Rogelio Lesgart.

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Como educadora, Alicia lia obras de Paulo Freire para Mariano Soso desde a infância, o que despertou no treinador a admiração pelo filósofo pernambucano e a proximidade com a cultura brasileira.