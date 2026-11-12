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Esporte

Quem era Alicia Lesgart, mãe do técnico do Sport, Mariano Soso

A educadora morreu na noite de quarta-feira, 11, na Argentina

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h25
Homem de pele clara, cabelo curto e barba rala, vestindo um casaco esportivo preto com detalhes vermelhos e o escudo NOB no peito, olhando para frente com expressão séria em um ambiente desfocado com tons vermelhos
Mariano Soso: treinador esteve à frente do Newells Old Boys e agora está no Sport Club do Recife  (Mateo Occhi/Getty Images)
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A educadora argentina Alicia Lesgart, mãe do técnico argentino Mariano Soso, do Sport Club do Recife, morreu nas últimas horas de quarta-feira, 11. O falecimento foi comunicado oficialmente na manhã desta quinta-feira, 12, pelo clube comandado pelo treinador.

O Sport liberou Soso para viajar até a Argentina, onde Alicia residia e vivem seus familiares, para acompanhar o velório e o enterro. A causa da morte não foi divulgada.

Durante a ausência do técnico, os treinos ficam sob responsabilidade dos auxiliares Diego Bujan, Daniel Morales e Sued Lima. Segundo o ge, o treinador pretende retornar para o Brasil e comandar o Sport na última rodada da Série B neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, contra o Goiás.

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Em nota oficial, o clube expressou profundo pesar e solidariedade ao técnico e aos familiares.

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Quem foi Alicia Lesgart e sua influência

Alicia Lesgart foi uma educadora popular, defensora da alfabetização e referência na Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos em Rosário, na Argentina. Sua família foi perseguida durante a ditadura militar argentina (1976–1983), com primas e primos desaparecidos ou executados pelo regime, como Susana, Adriana, María Amelia e Rogelio Lesgart.

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Mulher de meia-idade, cabelos loiros longos, vestindo blusa preta, falando em um microfone preto. Ela tem sardas no rosto e maquiagem escura nos olhos. Ao fundo, uma parede clara com fotos e um pôster de Che Guevara, e uma parede escura à direita
Alicia Lesgart: educadora argentina (YouTube/Reprodução)

Como educadora, Alicia lia obras de Paulo Freire para Mariano Soso desde a infância, o que despertou no treinador a admiração pelo filósofo pernambucano e a proximidade com a cultura brasileira.

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