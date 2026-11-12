Quem era Alicia Lesgart, mãe do técnico do Sport, Mariano Soso
A educadora morreu na noite de quarta-feira, 11, na Argentina
A educadora argentina Alicia Lesgart, mãe do técnico argentino Mariano Soso, do Sport Club do Recife, morreu nas últimas horas de quarta-feira, 11. O falecimento foi comunicado oficialmente na manhã desta quinta-feira, 12, pelo clube comandado pelo treinador.
O Sport liberou Soso para viajar até a Argentina, onde Alicia residia e vivem seus familiares, para acompanhar o velório e o enterro. A causa da morte não foi divulgada.
Durante a ausência do técnico, os treinos ficam sob responsabilidade dos auxiliares Diego Bujan, Daniel Morales e Sued Lima. Segundo o ge, o treinador pretende retornar para o Brasil e comandar o Sport na última rodada da Série B neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, contra o Goiás.
Em nota oficial, o clube expressou profundo pesar e solidariedade ao técnico e aos familiares.
Quem foi Alicia Lesgart e sua influência
Alicia Lesgart foi uma educadora popular, defensora da alfabetização e referência na Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos em Rosário, na Argentina. Sua família foi perseguida durante a ditadura militar argentina (1976–1983), com primas e primos desaparecidos ou executados pelo regime, como Susana, Adriana, María Amelia e Rogelio Lesgart.
Como educadora, Alicia lia obras de Paulo Freire para Mariano Soso desde a infância, o que despertou no treinador a admiração pelo filósofo pernambucano e a proximidade com a cultura brasileira.