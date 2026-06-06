Você já ouviu falar em Tim Payne? Em uma Copa do Mundo recheada de estrelas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbapeé, é o lateral da Nova Zelândia, um ex-desconhecido, que está bombando nas redes. O jogador da Oceania viu sua popularidade explodir online após ser apontado por um influenciador argentino como o jogador menos conhecido do torneio.

Até poucos dias atrás, Payne tinha pouco mais de 4 mil seguidores no Instagram. A situação mudou quando o criador de conteúdo argentino Valen Scarsini, conhecido nas redes como “El Scarso”, decidiu mobilizar seus seguidores para transformar o neozelandês em uma celebridade da Copa. A campanha viralizou rapidamente e ultrapassou as fronteiras da Argentina. Usuários de diversos países passaram a seguir o jogador, que viu sua conta ganhar milhões de seguidores em poucos dias. Atualmene, o jogador tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

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Neste sábado, 7, durante o amistoso entre Inglaterra e Nova Zelândia, Payne foi ovacionado em diversas ocasiões quando pegava na bola. Até o fechamento desta reportagem, a partida entre as equipes seguia empatada em 0 a 0.

Quem é Tim Payne

Aos 32 anos, Payne atua pelo Wellington Phoenix e disputará sua primeira Copa do Mundo pela seleção principal da Nova Zelândia. Embora esteja longe do estrelato dos principais nomes do torneio, tornou-se uma celebridade improvável antes mesmo de entrar em campo.

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O próprio Payne admitiu surpresa com a repercussão. Em mensagens divulgadas nas redes sociais, o atleta agradeceu o apoio recebido e classificou a situação como algo difícil de acreditar. Ele até começou a fazer lições de espanhol no Duolingo para agradecer seus novos fãs.

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A repercussão foi tão grande que o lateral acabou conhecendo pessoalmente Scarsini durante a preparação da Nova Zelândia para a Copa. Os dois trocaram presentes e registraram o encontro nas redes sociais.

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