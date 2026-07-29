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Quem é Rafael Câmara, piloto brasileiro que a Ferrari quer levar para a F1

Com as vagas na própria equipe ocupadas, a montadora italiana usa sua influência para colocá-lo em equipes clientes ou parceiras

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h34
Jovem piloto de corrida, com boné preto e amarelo 3RD e jaqueta preta com detalhes amarelos e logotipos de patrocinadores, sorri amplamente olhando para a direita. Ao fundo, outro piloto desfocado também sorri
Rafael Câmara: piloto brasileiro está sendo cortejado pela Ferrari - (Dom Gibbons - Formula 1/Getty Images)
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Rafael Câmara, piloto brasileiro de 21 anos, talento da Fórmula 2 e membro da Academia de Pilotos da Ferrari (Ferrari Driver Academy) está sendo preparado e ativamente cotado para assumir uma vaga como piloto titular na Fórmula 1 na temporada de 2027, sendo o principal alvo de equipes como Haas e Cadillac. As negociações, especulações e testes em carros de F1 estão ocorrendo de forma intensificada ao longo da atual temporada de 2026.

Câmara vem de um histórico de títulos recentes (F3 e FRECA), já possui a pontuação necessária para a Superlicença da FIA e tem entregado desempenhos de alto nível na F2 em 2026. Com as vagas na própria Ferrari ocupadas, a montadora italiana usa sua influência para colocá-lo em equipes clientes ou parceiras (como a Haas), enquanto a Cadillac busca um talento pronto após os contratempos de superlicença de seu outro candidato, Colton Herta.

Rafael “Rafa” Chaves Câmara nasceu em 5 de maio de 2005, em Recife, Pernambuco. Carregando o esporte a motor no sangue — sua avó, Niége Rossiter, foi uma das pioneiras nas pistas de rua da cidade nos anos 1960 —, o piloto de 21 anos representa hoje a esperança mais palpável e estruturada de devolver o Brasil ao grid de largada da Fórmula 1.

Sua caminhada até a antessala da F1 foi desenhada com precisão cirúrgica. Após brilhar nos karts na Europa e conquistar títulos de peso como o WSK Champions Cup, Câmara atraiu os olhares de Maranello e ingressou na cobiçada Ferrari Driver Academy em 2022. A partir daí, sua ascensão nos monopostos foi implacável: foi campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA) em 2024 e chocou o paddock ao vencer a exigente Fórmula 3 em 2025 no seu ano de estreia, estabelecendo um recorde histórico de cinco pole positions na categoria.

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Atualmente disputando a Fórmula 2 pela Invicta Racing em 2026, Câmara provou rapidamente não ser apenas um novato rápido, mas um estrategista. Em Barcelona, surpreendeu ao prolongar o uso dos pneus para arrancar uma vitória impressionante; semanas depois, venceu a prova principal na Bélgica, firmando-se como postulante ao título da categoria. Diferentemente de outros jovens, Rafa alia o forte ritmo de classificação a uma maturidade tática em corrida rara para a sua idade.

Esse conjunto de atributos convenceu a Ferrari a acelerar sua preparação. Ao longo de 2026, a montadora italiana presenteou o recifense com testes privados a bordo do carro de Fórmula 1 do ano anterior (a SF-25) em pistas como Hungaroring, Barcelona e Fiorano. Câmara não apenas se adaptou rapidamente à complexidade da F1, mas também assegurou, graças aos títulos recentes, a pontuação necessária para obter a Superlicença da FIA, o “passaporte” obrigatório para a elite.

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Pronto para o nível mais alto, Câmara é atualmente alvo de disputa entre duas equipes de F1 para 2027. A Haas, tradicional parceira da Ferrari, vê no brasileiro o substituto ideal para Esteban Ocon. Em paralelo, a Cadillac, nova equipe do grid, acompanha Rafa de perto, enxergando no talento pernambucano a solução de altíssimo nível para liderar a equipe na próxima temporada.

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