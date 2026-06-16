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Esporte

Quem é o treinador galã que virou febre entre torcedoras

Conhecido pelo visual elegante, Hervé Renard assume uma nova missão no Mundial de 2026

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 18h12
Homem de meia-idade, cabelos loiros e curtos, sorri levemente, vestindo terno preto e gravata listrada. Ao fundo, um banner preto com texto dourado FOOTBALL UNITES e o logo da Copa do Mundo FIFA 2026
Renard: sempre impecável à beira do gramado (Kevin Dietsch/Getty Images)
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No futebol, algumas histórias parecem roteiros de cinema. A de Hervé Renard certamente se encaixa nessa categoria. Aos 57 anos, o treinador francês voltou ao centro das atenções na Copa do Mundo de 2026 depois de receber uma missão improvável: assumir a seleção da Tunísia durante o torneio, apenas algumas semanas após ter sido demitido pela Arábia Saudita.

Renard não é um técnico qualquer. Seu nome entrou definitivamente para a história das Copas no Catar, em 2022, quando comandou a vitória da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Argentina de Lionel Messi. O resultado foi uma das maiores zebras já registradas em Mundiais. Mais impressionante ainda: foi a única derrota sofrida pelos argentinos na campanha que terminou com a conquista do tricampeonato mundial.

Mas não foram apenas os resultados que transformaram o francês em celebridade. Alto, de cabelos grisalhos e sempre impecavelmente vestido à beira do gramado, Renard conquistou uma legião de admiradoras ao redor do mundo. Durante a Copa do Catar, vídeos, fotos e montagens com o treinador viralizaram nas redes sociais. Em muitos países, ele passou a ser tão comentado quanto alguns dos jogadores que estavam em campo.

A fama, porém, nunca foi acompanhada por uma carreira convencional. Antes de chegar ao topo do futebol internacional, Renard trabalhou como faxineiro, vendedor e técnico de equipes modestas. Aos poucos, construiu reputação como especialista em missões difíceis, principalmente na África. Conquistou a Copa Africana de Nações com a Zâmbia em 2012, num dos títulos mais surpreendentes da história do torneio, e repetiu o feito três anos depois com a Costa do Marfim.

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O retorno ao Mundial aconteceu de forma inesperada. Demitido pela Arábia Saudita pouco antes da Copa, Renard parecia destinado a acompanhar a competição à distância. Tudo mudou quando a Tunísia sofreu uma goleada na estreia e decidiu trocar de treinador em pleno campeonato. A federação recorreu justamente ao francês, apostando na capacidade de reorganizar equipes em momentos de crise.

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