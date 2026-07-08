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Esporte

Quem é o técnico preferido da federação para assumir a seleção de Portugal

Dirigente quer definir até o fim da semana o treinador que substituirá Roberto Martinez

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 14h15
O técnico Jorge Jesus
O técnico português Jorge Jesus chegou a ser cogitado para treinar a seleção brasileira (Yasser Bakhsh/Getty Images)
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Portugal quer anunciar até o fim da semana o sucessor de Roberto Martinez no comando da seleção, e o nome preferido da federação é Jorge Jesus. O técnico português, de 71 anos, está livre no mercado desde que deixou o Al Nassr em maio, logo após conquistar o título saudita — clube em que comandou Cristiano Ronaldo e João Félix.

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Jorge Jesus nunca dirigiu uma seleção, mas chegou a ser cotado para assumir o Brasil antes da chegada de Carlo Ancelotti, em 2025. No currículo de clubes, é o treinador ainda é lembrado no Brasil como um dos maiores da história do Flamengo: comandou o time entre junho de 2019 e julho de 2020, período em que conquistou cinco títulos, incluindo a Libertadores e o Brasileirão de 2019. Também levou o Benfica a dez troféus e conduziu o Al Hilal ao tricampeonato saudita na temporada 2023-24.

O presidente da federação portuguesa, Pedro Proença, evitou citar nomes, mas afirmou que o técnico “deve conhecer bem o futebol português e se identificar com a mentalidade vencedora” da seleção. A saída de Martinez foi confirmada após a eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, derrota que frustrou as expectativas em torno de uma equipe favorita ao título.

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