Quem é o jogador da seleção de Cabo Verde contratado pelo Grêmio

O Grêmio acertou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção de Cabo Verde. Não confundir com Sidny Lopes Cabral, que fez um golaço histórico contra a Argentina na prorrogação da partida de 16 avos de final da Copa. O novo reforço gremista assina contrato por um ano e meio.

A chegada do jogador foi confirmada pelo técnico Luís Castro em entrevista coletiva neste domingo, após a vitória sobre o Cruzeiro em amistoso disputado no Mané Garrincha, em Brasília.

“É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco”, afirmou o treinador.

Na Copa, Jovane Cabral foi titular em duas partidas: na estreia, no empate contra a Espanha, e nos 16 avos de final, na derrota para a Argentina. O jogador estava no Estrela Amadora, de Portugal, e ficou livre no mercado em julho, após o fim do contrato com o clube português. A expectativa é que ele desembarque em Porto Alegre já na terça-feira.

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Revelado pelo Sporting, Jovane também soma passagens por Lazio e Salernitana, da Itália, além do Olympiacos, da Grécia.

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