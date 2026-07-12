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Esporte

Quem é o jogador da seleção de Cabo Verde contratado pelo Grêmio

Jovane Cabral, de 28 anos, foi titular nas partidas contra a Espanha e a Argentina pela Copa do Mundo

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 20h12
Dois jogadores de futebol em campo verde, um com camisa azul e branca da Argentina, outro com camisa azul escura, disputam a bola. O jogador de azul escuro, número 7, está com a bola nos pés, enquanto o argentino tenta desarmá-lo. Outro jogador argentino está ao fundo, à esquerda, e torcedores desfocados aparecem nas arquibancadas azuis
Observado por Messi, Jovane Cabral disputa bola com Thiago Almada (Jose Hernandez/AFP)
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O Grêmio acertou a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção de Cabo Verde. Não confundir com Sidny Lopes Cabral, que fez um golaço histórico contra a Argentina na prorrogação da partida de 16 avos de final da Copa. O novo reforço gremista assina contrato por um ano e meio.

A chegada do jogador foi confirmada pelo técnico Luís Castro em entrevista coletiva neste domingo, após a vitória sobre o Cruzeiro em amistoso disputado no Mané Garrincha, em Brasília.

“É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco”, afirmou o treinador.

Na Copa, Jovane Cabral foi titular em duas partidas: na estreia, no empate contra a Espanha, e nos 16 avos de final, na derrota para a Argentina. O jogador estava no Estrela Amadora, de Portugal, e ficou livre no mercado em julho, após o fim do contrato com o clube português. A expectativa é que ele desembarque em Porto Alegre já na terça-feira.

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Revelado pelo Sporting, Jovane também soma passagens por Lazio e Salernitana, da Itália, além do Olympiacos, da Grécia.

 

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