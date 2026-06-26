Quem é o filho de Ancelotti na equipe da seleção que viralizou na estreia de Neymar

Davide Ancelotti, 36, filho de Carlo Ancelotti, 67, ganhou holofotes durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira, 24, pela Copa do Mundo. Auxiliar técnico da seleção brasileira, o italiano teve um gesto com a cabeça interpretado nas redes sociais como reprovação à entrada de Neymar em campo.

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A versão foi negada por Ana Galocha, mulher de Davide. Segundo o ge, o gesto não era direcionado ao camisa 10, mas fazia parte de uma conversa do auxiliar com Paul Clement, que estava sentado ao lado dele. “Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhum relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde esta manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe”, escreveu Ana.

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Davide é um dos nomes de confiança da comissão de Ancelotti. Italiano nascido em Parma, ele iniciou a carreira como auxiliar em 2015 e passou por Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid. Segundo a CBF, tem formação em ciências esportivas e licença PRO da Fifa.

Antes de voltar à seleção, Davide teve sua primeira experiência como treinador principal no Botafogo, clube que comandou entre julho e dezembro de 2025. No trabalho ao lado do pai, Davide costuma ser apontado como uma espécie de braço tático da comissão.

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