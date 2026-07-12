Quem é o ex-jogador anunciado como novo técnico do Uruguai

A seleção do Uruguai tem um novo treinador. Depois de uma péssima campanha do time na Copa do Mundo sob o comando do argentino Marcelo Bielsa, eliminado ainda na fase de grupos em meio a notícias de um motim dos jogadores, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a contratação do ex-camisa 10 Diego Forlán.

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Ignacio Alonso, que apresentou o ex-atacante como técnico da Celeste. Forlán chega para o cargo com um contrato inicial válido até março de 2027. A razão de um prazo tão curto é o calendário político da própria AUF. Como a federação terá eleições no fim deste ano, a diretoria optou por não fechar um compromisso que vá além do mandato dos atuais mandatários.

Segundo Alonso, a ideia de trazer Forlán para a seleção não é nova. “Em 2022, já havíamos conversado com o Diego para que ele participasse do projeto da seleção. Agora surgiu a oportunidade, e ele aceitou o desafio com muito entusiasmo”, disse o dirigente.

Continua após a publicidade

Forlán também vai comandar a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. Já pela equipe adulta, ficará responsável pelos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa de 2030 nas datas Fifa de setembro, outubro e novembro, além de amistosos programados até março do ano que vem. Serão, ao todo, oito partidas no comando da Celeste.

Continua após a publicidade

Como jogador, Diego Forlán foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando brilhou ao marcar 5 gols e levar o Uruguai até as semifinais. No Brasil, ele ganhou um Campeonato Gaúcho pelo Internacional em 2013.

Continua após a publicidade

Não será a estreia de Forlán nos gramados como treinador. Ele já dirigiu o Peñarol em 2020, somando 11 jogos, e, no ano seguinte, comandou o Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia, em 12 partidas.

Publicidade