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Esporte

Quem é o ex-jogador anunciado como novo técnico do Uruguai

Diego Forlán assume o cargo depois de uma campanha desastrosa do time sob o comando de Marcelo Bielsa na Copa

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 18h55
Homem de meia-idade, cabelos castanhos ondulados, sorri levemente, vestindo terno escuro, camisa branca e gravata cinza. Ele usa um crachá laranja pendurado no pescoço, sobre um fundo preto com logotipos da FIFA World Cup 2026 e a frase Football Unites the World em dourado
Diego Forlán, eleito melhor jogador da Copa de 2010, vai comandar seleções sub-20 e profissional (Roberto Schmidt/AFP)
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A seleção do Uruguai tem um novo treinador. Depois de uma péssima campanha do time na Copa do Mundo sob o comando do argentino Marcelo Bielsa, eliminado ainda na fase de grupos em meio a notícias de um motim dos jogadores, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou a contratação do ex-camisa 10 Diego Forlán.

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Ignacio Alonso, que apresentou o ex-atacante como técnico da Celeste. Forlán chega para o cargo com um contrato inicial válido até março de 2027. A razão de um prazo tão curto é o calendário político da própria AUF. Como a federação terá eleições no fim deste ano, a diretoria optou por não fechar um compromisso que vá além do mandato dos atuais mandatários. 

Segundo Alonso, a ideia de trazer Forlán para a seleção não é nova. “Em 2022, já havíamos conversado com o Diego para que ele participasse do projeto da seleção. Agora surgiu a oportunidade, e ele aceitou o desafio com muito entusiasmo”, disse o dirigente.

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Forlán também vai comandar a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027. Já pela equipe adulta, ficará responsável pelos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa de 2030 nas datas Fifa de setembro, outubro e novembro, além de amistosos programados até março do ano que vem. Serão, ao todo, oito partidas no comando da Celeste.

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Como jogador, Diego Forlán foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando brilhou ao marcar 5 gols e levar  o Uruguai até as semifinais. No Brasil, ele ganhou um Campeonato Gaúcho pelo Internacional em 2013.

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Não será a estreia de Forlán nos gramados como treinador. Ele já dirigiu o Peñarol em 2020, somando 11 jogos, e, no ano seguinte, comandou o Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia, em 12 partidas.

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