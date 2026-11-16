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A Uefa escolheu Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, como candidato para disputar a presidência da Fifa contra Gianni Infantino nas eleições de 2027. A entidade europeia expressa “sérias preocupações” com a direção da Fifa, mas a candidatura de Diallo é vista como um desafio complicado, dada a forte base de apoio de Infantino em outras confederações.

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O Comitê Executivo da Uefa designou, nesta segunda-feira (16), Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), como candidato à presidência da Fifa, em oposição ao atual mandatário, Gianni Infantino, nas eleições de 18 de março de 2027, em Rabat.

A candidatura de Diallo deve ser formalmente ratificada na terça-feira pelo Comitê Executivo da FFF, informou a Uefa.

O prazo para a apresentação de candidaturas à presidência da Fifa termina nesta quarta-feira.

“Em uma reunião realizada hoje e presidida pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, as associações nacionais representadas no Comitê Executivo da Uefa e no Conselho da Fifa convidaram Philippe Diallo a se candidatar às eleições presidenciais da Fifa, assegurando, por unanimidade, seu total apoio”, informou a entidade europeia em comunicado.

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“Diante de sérias preocupações sobre o rumo tomado pela Fifa, as associações nacionais fizeram um apelo à união e à renovação da confiança dentro da comunidade mundial do futebol”, acrescenta a nota.

A Uefa buscava um candidato com credibilidade para enfrentar Infantino, no cargo desde 2016, e se manteve à frente da oposição ao dirigente ítalo-suíço desde que foi revelado o projeto, finalmente abortado, de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, batizada de Fifa Forward Enterprise (FFE).

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Após ter recebido várias recusas, entre elas a do canadense Victor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf), e a do catari Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, a entidade acabou optando por Philippe Diallo.

Segundo vários veículos de imprensa, o nome do lendário ex-treinador francês Arsène Wenger também chegou a ser cogitado para desafiar Gianni Infantino, mas ele recusou a proposta.

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Uma aposta complicada

A possibilidade de Diallo chegar à presidência, contudo, parece muito complicada.

Debilitado politicamente após a revelação do projeto FFE, Infantino obteve, desde então, o apoio da Confederação Asiática (AFC), que em um dado momento havia se alinhado à Uefa em sua oposição ao presidente da Fifa.

Infantino conta também com o apoio da Confederação Sul-Americana (Conmebol) e da Confederação Africana (CAF).

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Philippe Diallo, de 63 anos, assumiu a presidência da FFF em janeiro de 2023 no lugar de Noël Le Graët, que renunciou após uma sucessão de escândalos.

Diallo ocupou o cargo interinamente até junho daquele mesmo ano, quando foi eleito presidente, antes de ser confirmado em dezembro de 2024 para um mandato de quatro anos.

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Antes de sua eleição, foi, em particular, o principal responsável pelo sindicato dos clubes profissionais franceses e membro do conselho de administração da Liga de Futebol Profissional.

(Com AFP)