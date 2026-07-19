Quem é Keyne Yamal, o mascote da conquista do bicampeonato da Espanha

Um dos símbolos da conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 não entrou em campo — e ainda está longe de ter idade para isso. Aos 3 anos, Keyne, irmão caçula de Lamine Yamal, conquistou torcedores durante o Mundial e se transformou em um dos personagens mais comentados da campanha espanhola nas redes sociais.

Logo após o apito final da decisão contra a Argentina, as câmeras da transmissão oficial fizeram questão de procurá-lo nas arquibancadas do MetLife Stadium. O menino apareceu emocionado, chorando enquanto acompanhava a festa pelo bicampeonato espanhol. O garotinho também foi flagrado vestindo uma camisa da seleção já estampada com a segunda estrela, em referência ao novo título mundial.

Ao longo dos quase dois meses de Copa, Keyne protagonizou uma série de momentos que viralizaram nas redes. Um dos mais compartilhados mostrou o garoto brincando com bandeirinhas da Espanha e da Argentina durante a transmissão de uma emissora espanhola. Em outro, aparecia dançando e interagindo com o irmão antes das partidas.

Amuleto

Nascido em setembro de 2022, Keyne é presença constante nas publicações de Lamine Yamal e da mãe dos dois, Sheila Ebana. Os vídeos da rotina da família, quase sempre com o caçula dançando ou brincando ao lado do atacante, ajudaram a transformá-lo em uma pequena celebridade nas redes sociais.

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A presença do menino também já virou tradição nas comemorações do irmão. Keyne esteve no gramado após as conquistas de La Liga, Copa do Rei e Eurocopa e repetiu a cena neste domingo, ao celebrar com Lamine Yamal o título da Copa do Mundo.

Enquanto Yamal encantou o planeta com a bola nos pés, o pequeno Keyne conquistou a internet com espontaneidade. Aos 3 anos, terminou o Mundial como um dos rostos mais queridos da campanha da Espanha, mesmo sem disputar um único minuto da competição.