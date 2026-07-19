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Esporte

Quem é Keyne Yamal, o mascote da conquista do bicampeonato da Espanha

Aos 3 anos, caçula do craque espanhol viralizou durante a Copa do Mundo e roubou a cena nas arquibancadas e nas redes

Por Larissa Quintino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 20h22 | Atualizado em 19 jul 2026, 20h30
Um homem negro de óculos escuros e cabelo crespo beija a bochecha de uma criança negra que ele segura no colo. Ambos vestem camisas de futebol vermelhas com detalhes amarelos e azuis. A criança olha para frente com expressão séria. Ao fundo, pessoas borradas também usam camisas de futebol
Lamine Yamal beija o irmãozinho Keyne, um dos mascotes da conquista do bi da Espanha (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
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Um dos símbolos da conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 não entrou em campo — e ainda está longe de ter idade para isso. Aos 3 anos, Keyne, irmão caçula de Lamine Yamal, conquistou torcedores durante o Mundial e se transformou em um dos personagens mais comentados da campanha espanhola nas redes sociais.

Logo após o apito final da decisão contra a Argentina, as câmeras da transmissão oficial fizeram questão de procurá-lo nas arquibancadas do MetLife Stadium. O menino apareceu emocionado, chorando enquanto acompanhava a festa pelo bicampeonato espanhol. O garotinho também foi flagrado vestindo uma camisa da seleção já estampada com a segunda estrela, em referência ao novo título mundial.

Ao longo dos quase dois meses de Copa, Keyne protagonizou uma série de momentos que viralizaram nas redes. Um dos mais compartilhados mostrou o garoto brincando com bandeirinhas da Espanha e da Argentina durante a transmissão de uma emissora espanhola. Em outro, aparecia dançando e interagindo com o irmão antes das partidas.

Amuleto

Nascido em setembro de 2022, Keyne é presença constante nas publicações de Lamine Yamal e da mãe dos dois, Sheila Ebana. Os vídeos da rotina da família, quase sempre com o caçula dançando ou brincando ao lado do atacante, ajudaram a transformá-lo em uma pequena celebridade nas redes sociais.

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A presença do menino também já virou tradição nas comemorações do irmão. Keyne esteve no gramado após as conquistas de La Liga, Copa do Rei e Eurocopa e repetiu a cena neste domingo, ao celebrar com Lamine Yamal o título da Copa do Mundo.

Enquanto Yamal encantou o planeta com a bola nos pés, o pequeno Keyne conquistou a internet com espontaneidade. Aos 3 anos, terminou o Mundial como um dos rostos mais queridos da campanha da Espanha, mesmo sem disputar um único minuto da competição.

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