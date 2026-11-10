Quem é Joseph Baena, que estreou profissionalmente no fisiculturismo, e como ele foi reconhecido filho de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger tem cinco filhos, sendo Joseph Baena o mais novo deles. Nascido da relação entre o ator e Mildred Baena, ex-empregada doméstica da família, o jovem de 29 anos ganhou atenção pública ao seguir a carreira no fisiculturismo natural e frequentar a mesma academia de treino do pai famoso.

Como ocorreu o reconhecimento da paternidade de Joseph Baena?

A paternidade de Joseph Baena tornou-se pública no ano de 2011, quando Arnold Schwarzenegger reconheceu publicamente que teve um filho fora do casamento. Joseph é fruto da relação do ator com Mildred Baena, que atuava como empregada doméstica na residência da família. Desde a revelação, a relação familiar passou a ser acompanhada publicamente, culminando na proximidade atual entre pai e filho nos treinos de musculação.

Quem são os outros filhos do ator de Hollywood?

Arnold Schwarzenegger possui quatro filhos mais velhos oriundos do casamento com a jornalista Maria Shriver. A primogênita é Katherine, de 36 anos, seguida por Christina, de 35 anos. Patrick, de 33 anos, atua como ator e ganhou notoriedade por sua participação na temporada mais recente da série The White Lotus. Christopher, de 29 anos, completa o grupo de irmãos com quem Joseph compartilha a mesma faixa etária.

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De que maneira o legado esportivo do pai influencia o filho?

Aos 79 anos, Arnold Schwarzenegger acumula sete títulos da categoria principal do Mr. Olympia, feito que o consolidou como um dos maiores nomes do fisiculturismo. Joseph Baena treina ao lado do pai na academia Gold’s Gym, em Venice Beach. Essa convivência diária no centro de treinamento acompanha os primeiros passos de Joseph na modalidade profissional natural, na qual busca evoluir fisicamente.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.