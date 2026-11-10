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Quem é Jordan Michael, jovem jogador do Flamengo convocado pela seleção dos EUA

Com nome inspirado em astro da NBA, atleta de 17 anos defenderá a seleção sub-18 americana em amistosos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 17h22
Jovem jogador de futebol negro, vestindo camisa listrada preta e vermelha, shorts brancos e chuteiras vermelhas, dribla uma bola branca e vermelha em campo de grama verde. Outro jogador desfocado aparece ao fundo
Jordan Michael, jogador de 17 anos do Flamengo, vai jogar pela seleção americana sub-18. (Adriano Fontes/Flamengo/Divulgação)
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O Flamengo terá um representante nas categorias de base da seleção dos Estados Unidos durante a Data Fifa de novembro: o meia-atacante Jordan Michael, de 17 anos, que foi convocado pela primeira vez para defender a equipe sub-18 americana. Filho de brasileiros e nascido nos EUA, o jogador disputará dois amistosos em Portugal, contra Noruega e Portugal.

Em declaração divulgada pelo Flamengo, o jogador comemorou: “É uma felicidade enorme receber essa oportunidade de representar os Estados Unidos. Vestir a camisa da seleção é algo muito especial para mim e para a minha família”. A convocação tem uma curiosidade que começa pelo próprio nome do jovem: Jordan Michael é uma homenagem ao ex-jogador de basquete Michael Jordan, um dos maiores ídolos da história do esporte.

Natural de Danbury, em Connecticut, Jordan Michael de Oliveira nasceu em 2009. Ele atua no futebol brasileiro desde 2023, quando, durante uma viagem com os pais, participou de um período de testes no Coimbra, de Minas Gerais. Aprovado, decidiu permanecer no Brasil para seguir carreira no esporte. Antes de chegar ao Flamengo, em março, o jovem também passou pelas categorias de base do New York City FC, dos Estados Unidos, e do Palmeiras. Atualmente, integra o elenco sub-17 rubro-negro e soma 33 partidas e seis gols na temporada. Foram dois gols em 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro e outros quatro em 13 partidas pelo Campeonato Carioca. Ele também participou da Recopa Carioca e integra o grupo que disputa a Copa Rio da categoria.

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