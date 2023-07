Quem é a artilheira que comandou a vitória nigeriana sobre a Austrália

Desde o início, a nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino tem sido palco de partidas surpreendentes. Se a Nova Zelândia, uma das anfitriãs, já protagonizou dois resultados inesperados, a vitória sobre a Noruega e a derrota para as Filipinas, dessa vez foi a outra anfitriã a “vítima” de surpresa. Nesta quinta-feira (27), a Austrália perdeu de virada para a Nigéria, por 3 a 2, graças ao gol marcado por Asisat Oshoala, a principal estrela da equipe e que se tornou a primeira jogadora africana a marcar gols em três Copas do Mundo.

No coletivo, o resultado causou espanto, já que a Austrália é uma das favoritas a chegar nas primeiras colocações. Já a grande atuação de Asisat não surpreendeu. Aos 28 anos, ela é uma das grandes atacantes do futebol europeu. Indicada ao prêmio Bola de Ouro no ano passado, primeira jogadora da África a receber essa menção, a atleta é a bicampeã da Champions League com o Barcelona. No clube catalão desde a temporada 2018/19, já marcou 107 gols em 146 jogos. Ela já balançou as redes no Liverpool, no Arsenal e no futebol chinês. Hoje divide o ataque do Barça com a brasileira Geyse.

Com a camisa da Nigéria, Asisat já faz história desde 2014, quando foi artilheira e eleita a melhor jogadora do Mundial sub-20, levando o país a um histórico vice-campeonato, após derrota para a Alemanha na final. A atacante já foi eleita a melhor do continente africano cinco vezes, em 2014, 2016, 2017, 2019 e 2022. Mas antes de brilhar, sofreu para conseguir se tornar jogadora. E os primeiros adversários foram os próprios pais, que queria que a menina seguisse os estudos para tocar os negócios da família.Por isso, jogava escondida, principalmente em times formados por meninos. Foi apenas quando recebeu uma chance no FC Robo, de Lagos, capital nigeriana, é que recebeu aval da família para seguir no mundo do futebol.

No 40º lugar no ranking da FIFA do Futebol Feminino, a Nigéria é a seleção africana melhor colocada na lista e participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina, sendo o sétimo lugar, em 1999, a melhor posição.

Com a derrota para as nigerianas, além de perder a oportunidade de classificação antecipada, as australianas caíram para a terceira posição no Grupo B, com três pontos. E na última rodada da primeira fase, terão que ir para o tudo ou nada contra o Canadá, que é o segundo colocado, com quatro. Na primeira colocação, também com quatro pontos, mas com melhor ataque, a Nigéria enfrenta a lanterna Irlanda para se garantir nas oitavas.

Jogos desta sexta (28)

Atual campeã europeia, a Inglaterra entra em campo nesta sexta-feira (28), às 5h30, para enfrentar a Dinamarca. O duelo em Sidney vale a liderança do Grupo D e a seleção vitoriosa ficará bem perto de uma vaga na próxima fase. Pouco depois, às 8h, as duas outras equipes do grupo, China e Haiti, se enfrentam para tentar se recuperar das derrotas na primeira partida. As chinesas, que já foram vice-campeãs mundiais em 1999, são favoritas para o duelo, que será disputado em Adelaide.

Inglaterra x Dinamarca – 5h30 – Transmissão no canal do Youtube Cazé TV e na plataforma Fifa+ (streaming).

China x Haiti – 8h – Transmissão no SporTV (canal fechado) e canal do Youtube Cazé TV.